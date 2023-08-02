Momen Kocak Rachmat Irianto, Sapa Sosok yang Dikira Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak

Rachmat Irianto melakukan tindakan kocak dengan menyapa sosok yang dikira Bojan Hodak (Foto: Twitter/persib)

MOMEN kocak Rachmat Irianto sapa sosok yang dikira pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Momen tersebut diunggah dalam video oleh akun resmi Persib Bandung di TikTok,@persib.

Maung Bandung – julukan Persib – sedang menyongsong periode baru di bawah asuhan pelatih anyar. Bojan Hodak resmi ditunjuk sebagai pelatih baru sejak pekan lalu, menggantikan Luis Milla yang mengundurkan diri sejak 15 Juli 2023 lalu.

Bojan belum mulai bekerja pada laga akhir pekan kemarin kontra Persik Kediri. Namun, pelatih asal Kroasia itu sudah menyapa tim barunya sejak pekan lalu.

Dalam sebuah momen ketika sedang berlatih, Rachmat Irianto melakukan hal kocak. Dia menyapa seseorang yang berkepala plontos, bertindak seakan-akan bahwa dialah Bojan Hodak.

“Selamat pagi pak,” kata gelandang Timnas Indonesia itu kepada seseorang yang berkepala plontos, serupa seperti pelatih baru Bojan Hodak, dalam sebuah unggahan video akun Tiktok Persib Bandung, @persib.