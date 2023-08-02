Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Momen Kocak Rachmat Irianto, Sapa Sosok yang Dikira Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:12 WIB
Momen Kocak Rachmat Irianto, Sapa Sosok yang Dikira Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak
Rachmat Irianto melakukan tindakan kocak dengan menyapa sosok yang dikira Bojan Hodak (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

MOMEN kocak Rachmat Irianto sapa sosok yang dikira pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Momen tersebut diunggah dalam video oleh akun resmi Persib Bandung di TikTok,@persib.

Maung Bandung – julukan Persib – sedang menyongsong periode baru di bawah asuhan pelatih anyar. Bojan Hodak resmi ditunjuk sebagai pelatih baru sejak pekan lalu, menggantikan Luis Milla yang mengundurkan diri sejak 15 Juli 2023 lalu.

Bojan Hodak

Bojan belum mulai bekerja pada laga akhir pekan kemarin kontra Persik Kediri. Namun, pelatih asal Kroasia itu sudah menyapa tim barunya sejak pekan lalu.

Dalam sebuah momen ketika sedang berlatih, Rachmat Irianto melakukan hal kocak. Dia menyapa seseorang yang berkepala plontos, bertindak seakan-akan bahwa dialah Bojan Hodak.

“Selamat pagi pak,” kata gelandang Timnas Indonesia itu kepada seseorang yang berkepala plontos, serupa seperti pelatih baru Bojan Hodak, dalam sebuah unggahan video akun Tiktok Persib Bandung, @persib.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644641/timnas-indonesia-u22-dicukur-mali-03-alarm-bahaya-jelang-sea-games-2025-hju.webp
Timnas Indonesia U-22 Dicukur Mali 0-3, Alarm Bahaya Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Ivar Jenner Ditunjuk Jadi Kapten Timnas Indonesia U-22, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement