HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain yang Tinggalkan Persib Bandung Jelang Lawan Bali United, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:11 WIB
3 Pemain yang Tinggalkan Persib Bandung Jelang Lawan Bali United, Nomor 1 Anak Kesayangan Shin Tae-yong
Kakang Rudianto akan meninggalkan skuad Persib Bandung hingga beberapa waktu (Foto: Instagram/@kakangrudianto33)
A
A
A

BANDUNG - Berikut tiga pemain yang tinggalkan skuad Persib Bandung jelang laga melawan Bali United di pekan keenam Liga 1 2023-2024. Ketiga pemain itu dipastikan absen saat si Pangeran Biru meladeni tamunya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat.

Pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya menuturkan, timnya akan kehilangan tiga pemain pada laga pekan keenam Liga 1 2023-2024 itu. Kebetulan, ketiga pemain tersebut adalah legiun lokal.

Persib Bandung

Lantas, siapa saja pemain Persib Bandung yang dipastikan absen saat menjamu Bali United? Berikut ulasannya, seperti dimuat laman resmi klub, Rabu (3/8/2023).

3. Reky Rahayu

Reky Rahayu

Kiper berusia 30 tahun itu direkrut Persib pada Liga 1 2022-2023. Dia didatangkan untuk melapis Teja Peka Alam, Fitrul Dwi Rustapa, dan I Made Wirawan, pada musim lalu. Namun, Reky beberapa kali ketahuan absen dari daftar susunan pemain.

Ternyata, Reky masih berstatus sebagai anggota TNI AL aktif. Oleh karena itu, dia beberapa kali harus absen untuk menunaikan kewajiban kedinasan, termasuk saat Persib hendak menantang Bali United pada Kamis 3 Agustus 2023 malam WIB.

2. Frets Butuan

Frets Butuan

Sama seperti Reky, Frets ternyata juga berstatus sebagai prajurit TNI aktif. Pemain berusia 27 tahun itu bahkan harus lebih dulu mengurus izin dari kesatuannya ketika direkrut Persib pada 2019.

Frets disebut Yaya absen dari latihan terakhir jelang menghadapi Bali United, Selasa 1 Agustus 2023. Oleh karena itu, pemain kelahiran Ternate tersebut hampir pasti absen.

Halaman:
1 2
      
