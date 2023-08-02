Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Debut Bersama Persib Bandung, Levy Madinda Sangat Terpacu Kalahkan Bali United

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |10:43 WIB
Jelang Debut Bersama Persib Bandung, Levy Madinda Sangat Terpacu Kalahkan Bali United
Levy Madinda fokus bantau Persib Bandung kalahkan Bali United (FOTO: Persib).
BANDUNG – Levy Madinda sangat terpacu untuk membantu Persib Bandung kalahkan Bali United dalam lanjutan pekan keenam Liga 1 2023-2024. Duel Persib Bandung vs Bali United itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis 3 Agustus 2023.

Laga tersebut menjadi sangat spesial bagi Levy Madinda. Pasalnya laga lawan Bali United akan menjadi debut Levy Madinda bersama Persib Bandung.

Levy Madinda

Sebagai informasi, Levy Madinda baru saja didatangkan Persib Bandung pada bursa transfer Liga 1 2023-2024 ini. Menurut catatan Transfermarkt, pemain bernama lengkap Levy Clement Madinda itu dipinjam Persib Bandung dari Johor Darul Tazim (Malaysia) hingga akhir 2023.

Levy Madinda pun diharapkan bisa berkontribusi dan mendongkrak posisi Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Jelang debut bersama Persib, Levy Madinda mengaku sangat terpacu untuk meraih kemenangan atas Bali United.

Baginya kemenangan di laga kandang adalah harga mati. Kini Levy Madinda hanya fokus pikirkan bagaimana caranya bawa Persib Bandung kalahkan Bali United.

“Menang! Kemenangan di laga kandang. Saya hanya pikirkan bagaimana caranya Persib Bandung bisa raih tiga poin,” kata Levy Madinda seperti dikutip dari situs resmi Persib Bandung.

