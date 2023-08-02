Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Manchester United Tak Kunjung Datang Menebus, Sofyan Amrabat: Saya Bisa Bertahan di Fiorentina

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:30 WIB
Manchester United Tak Kunjung Datang Menebus, Sofyan Amrabat: Saya Bisa Bertahan di Fiorentina
Sofyan Amrabat menunggu tawaran Manchester United (Foto: Twitter/acffiorentina)
A
A
A

MANCHESTER United tak kunjung datang menebus, Sofyan Amrabat beri indikasi bertahan di Fiorentina. Gelandang Timnas Maroko tersebut ramai dikabarkan akan meninggalkan La Viola – julukan Fiorentina – pada musim panas ini.

Amrabat telah menjadi salah satu pemain yang kerap dibicarakan pada bursa transfer musim panas ini. Manchester United merupakan klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Sofyan Amrabat

Namun begitu, tak kunjung ada tawaran resmi yang diajukan oleh Manchester United kepada Fiorentina. Meski begitu, Setan Merah – julukan Manchester United – diyakini tetap tertarik untuk menggaet pemain berusia 27 tahun itu.

Permasalahannya, Manchester United tak sendirian dalam perburuan sang gelandang. Sebelumnya, dua tim raksasa Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid, juga dikabarkan tertarik untuk meminang pemain Timnas Maroko itu.

Amrabat sendiri masih belum tahu bagaimana masa depannya. Namun, dia mengisyarakatkan untuk tetap bermain untuk Fiorentina pada musim ini jika tawaran itu tak kunjung datang.

“Saya tidak tahu apakah saya akan pergi. Mungkin saya bisa bertahan di sini (Fiorentina),” kata Amrabat, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644659/863-atlet-muda-panahan-unjuk-gigi-di-milklife-archery-challenge-2025-seri-2-rkq.webp
863 Atlet Muda Panahan Unjuk Gigi di MilkLife Archery Challenge 2025 Seri 2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/profil_presiden_angola_yang_foto_bareng_lionel_mes.jpg
Profil Presiden Angola yang Foto Bareng Lionel Messi Bikin Heboh, Ternyata Begini Sosok Aslinya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement