Manchester United Tak Kunjung Datang Menebus, Sofyan Amrabat: Saya Bisa Bertahan di Fiorentina

MANCHESTER United tak kunjung datang menebus, Sofyan Amrabat beri indikasi bertahan di Fiorentina. Gelandang Timnas Maroko tersebut ramai dikabarkan akan meninggalkan La Viola – julukan Fiorentina – pada musim panas ini.

Amrabat telah menjadi salah satu pemain yang kerap dibicarakan pada bursa transfer musim panas ini. Manchester United merupakan klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Namun begitu, tak kunjung ada tawaran resmi yang diajukan oleh Manchester United kepada Fiorentina. Meski begitu, Setan Merah – julukan Manchester United – diyakini tetap tertarik untuk menggaet pemain berusia 27 tahun itu.

Permasalahannya, Manchester United tak sendirian dalam perburuan sang gelandang. Sebelumnya, dua tim raksasa Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid, juga dikabarkan tertarik untuk meminang pemain Timnas Maroko itu.

Amrabat sendiri masih belum tahu bagaimana masa depannya. Namun, dia mengisyarakatkan untuk tetap bermain untuk Fiorentina pada musim ini jika tawaran itu tak kunjung datang.

“Saya tidak tahu apakah saya akan pergi. Mungkin saya bisa bertahan di sini (Fiorentina),” kata Amrabat, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (2/8/2023).