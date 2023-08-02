Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Momen Kocak Putri Cristiano Ronaldo Salah Pakai Jersey Merah Liverpool Bukannya Manchester United

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |22:00 WIB
Momen Kocak Putri Cristiano Ronaldo Salah Pakai Jersey Merah Liverpool Bukannya Manchester United
Cristiano Ronaldo ketika membela Manchester United (Foto: Twitter/manutd)
A
A
A

BEGINI momen kocak putri Cristiano Ronaldo salah pakai jersey merah Liverpool bukannya Manchester United. Cristiano Ronaldo kini memang tak lagi membela Setan Merah – julukan Manchester United.

Namun dirinya pernah menjadi legenda klub asal Inggris tersebut. Manchester United menjadi klub raksasa pertama yang pernah ia bela sebelum akhirnya berpindah-pindah klub dan membesarkan namanya.

Cristiano Ronaldo

Sewajarnya anak pesepakbola dunia, biasanya mereka mengenakan jersey yang dibela sang ayah. Namun, berbeda dengan Alana Martina, anak Ronaldo. Momen kocak putri Cristiano Ronaldo salah pakai jersey merah Liverpool bukannya Manchester United pun menarik perhatian warganet.

Melalui Instagram Georgina Rodriguez @georginagio, kekasih Cristiano Ronaldo ini mengunggah beberapa foto keluarganya saat berlibur. Model dan influencer asal Spanyol itu tak hanya menampilkan dirinya yang tengah menaiki jet ski mini, namun juga memperlihatkan aktivitas anak-anaknya.

Dalam salah satu unggahannya, terlihat anak-anak peraih lima Ballon d’Or tengah mencuci rambut di salon. Menariknya, Alana Martina, putri Ronaldo mencuri perhatian warganet karena mengenakan jersey merah Liverpool bertuliskan “M. Salah 11” di bagian belakang.

Sementara itu, anak Ronaldo lainnya terlihat mengenakan jersey ungu milik Real Madrid, salah satu klub yang pernah dibela Ronaldo.

Unggahan tersebut sontak dibanjiri komentar oleh para warganet. Dilansir dari Daily Mail, salah satu penggemar menuliskan cuitan di Twitter, “'Bahkan anak-anaknya tahu siapa GOAT itu”.

