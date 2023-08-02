Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Bakal Pertahankan Harry Maguire dan Jadon Sancho di Man United

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |15:15 WIB
Erik ten Hag Bakal Pertahankan Harry Maguire dan Jadon Sancho di Man United
Man United isyaratkan pertahankan Harry Maguire (Foto: Man United)
A
A
A

NEVADA - Manchester United kemungkinan besar bakal mempertahankan Harry Maguire dan Jadon Sancho di bursa transfer musim panas 2023. Pelatih Erik ten Hag mengisyaratkan dirinya takkan melepas dua pemain tadi dalam waktu dekat.

Maguire merupakan pemain yang kencang dirumorkan akan dilego Man United. Bahkan sudah ada minat serius dari klub Inggris lain, West Ham United untuk memboyong eks kapten Setan Merah tersebut.

The Hammers -julukan West Ham- bahkan sudah melemparkan tawaran resmi sebesar 20 juta poundsterling atau Rp387 miliar untuk mendatangkan Maguire. Namun laporan lain menyebut Man United menolak mentah-mentah tawaran tersebut.

Kemudian terdapat rumor lain bahwa Sancho juga akan menjadi pemain Man United lain yang akan dilepas pada musim panas ini. Alasannya tak lain dan tak bukan karena performanya yang di bawah ekspektasi sepanjang musim 2022-2023 lalu.

Namun Ten Hag membebeberkan perkembangan terbaru perihal situasi kedua pemainnya itu. Pelatih asal Belanda itu memberi sinyal akan mempertahankan Maguire dan Sancho.

“Sancho dalam suasana yang sangat baik, saya berharap banyak, dia memiliki banyak energi, kita semua telah melihatnya sejak dia kembali,” kata Ten Hag usai laga menghadapi Borussia Dortmund, dilansir Twitter pribadi jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano, Rabu (2/8/2023).

Halaman:
1 2
      
