Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bentak Harry Maguire di Laga Pramusim Manchester United, Andre Onana Dibela Lisandro Martinez

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |13:38 WIB
Bentak Harry Maguire di Laga Pramusim Manchester United, Andre Onana Dibela Lisandro Martinez
Bek Manchester United, Harry Maguire (FOTO: Telegraph).
A
A
A

LAS VEGAS Andre Onana ternyata dapat pembelaan usai membentak Harry Maguire pada laga pramusim Manchester United. Kiper Inter Milan itu dibela oleh Lisandro Martinez.

Insiden Andre Onana bentak Harry Maguire itu terjadi pada laga pramusim Manchester United lawan Borussia Dortmund. Laga itu terjadi pada Senin (31/7/2023).

Andre Onana

Bentakan Andre Onana kepada Harry Maguire cukup mencuri perhatian. Kiper yang baru direkrut itu bukan tanpa alasan memarahi Maguire. Pasalnya, bek asal Inggris itu melakukan blunder yang cukup fatal sehingga membahayakan gawang Man United.

Tapi banyak juga yang menilai kalau Onana tidak seharusnya bereaksi berlebihan seperti itu kepada Maguire. Akan tetapi, Lisandro Martinez menilai bahwa yang dilakukan kiper asal Kamerun itu adalah hal yang wajar dalam sepak bola.

“Lebih begitu (mengingatkan rekan lain) untuk kebaikan tim. Anda perlu memastikan semua orang benar-benar fokus, tetapi tidak ada yang terjadi (dengan Maguire). Itu bagian dari sepak bola,” kata Martinez, dilansir dari Daily Mail, Rabu (2/8/2023).

Lisandro Martinez paham betul kepribadian yang dimiliki Andre Onana. Mengingat, keduanya memang pernah bekerja sama ketika membela Ajax Amsterdam yang juga dinahkodai oleh Erik ten Hag.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644661/timnas-indonesia-u22-dicukur-mali-03-indra-sjafri-kami-tidak-bermain-jelek-xsr.webp
Timnas Indonesia U-22 Dicukur Mali 0-3, Indra Sjafri: Kami Tidak Bermain Jelek
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Media Inggris Puji Timnas Indonesia sebagai Tim Terkuat ASEAN, Malaysia Kena Sindir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement