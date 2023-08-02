Bentak Harry Maguire di Laga Pramusim Manchester United, Andre Onana Dibela Lisandro Martinez

LAS VEGAS – Andre Onana ternyata dapat pembelaan usai membentak Harry Maguire pada laga pramusim Manchester United. Kiper Inter Milan itu dibela oleh Lisandro Martinez.

Insiden Andre Onana bentak Harry Maguire itu terjadi pada laga pramusim Manchester United lawan Borussia Dortmund. Laga itu terjadi pada Senin (31/7/2023).

Bentakan Andre Onana kepada Harry Maguire cukup mencuri perhatian. Kiper yang baru direkrut itu bukan tanpa alasan memarahi Maguire. Pasalnya, bek asal Inggris itu melakukan blunder yang cukup fatal sehingga membahayakan gawang Man United.

Tapi banyak juga yang menilai kalau Onana tidak seharusnya bereaksi berlebihan seperti itu kepada Maguire. Akan tetapi, Lisandro Martinez menilai bahwa yang dilakukan kiper asal Kamerun itu adalah hal yang wajar dalam sepak bola.

“Lebih begitu (mengingatkan rekan lain) untuk kebaikan tim. Anda perlu memastikan semua orang benar-benar fokus, tetapi tidak ada yang terjadi (dengan Maguire). Itu bagian dari sepak bola,” kata Martinez, dilansir dari Daily Mail, Rabu (2/8/2023).

Lisandro Martinez paham betul kepribadian yang dimiliki Andre Onana. Mengingat, keduanya memang pernah bekerja sama ketika membela Ajax Amsterdam yang juga dinahkodai oleh Erik ten Hag.