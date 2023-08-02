Advertisement
LIGA INGGRIS

Statistik Rasmus Hojlund sebagai Striker, Calon Bomber Manchester United di Musim 2023-2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:51 WIB
Statistik Rasmus Hojlund sebagai Striker, Calon Bomber Manchester United di Musim 2023-2024
Rasmus Hojlund, calon bomber Manchester United. (Foto: Instagram/@rasmus.hoejlund)
A
A
A

STATISTIK Rasmus Hojlund sebagai striker, calon bomber Manchester United di musim 2023-2024 akan diulas Okezone. Pemain kelahiran Denmark, 4 Februari 2003 ini disebut-sebut sebagai Erling Haaland versi lite.

Ditambah lagi di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Ramus Hojlund menjadi salah satu pemain paling diincar Manchester United. Bahkan, Setan Merah berani menebusnya dengan harga 70 juta euro atau setara Rp1,16 triliun.

Rasmus Hojlund

Melansir dari laman transfermarkt, Rabu (2/8/2023) Rasmus Hojlund mengawali karier bersama klub junior asal negaraya, B.93 Youth. Setelah itu, ia pindah ke Brondby Youth pada 2016.

Hanya setengah tahun di Brondby, Rasmud Hojlund kembali pindah tim dan bergabung bersama Holbaek Youth. Setahun berselang, pemain berpostur 191 sentimeter ini kembali pindah ke FCK Youth.

Bersama FCK Youth, Rasmus Hojlund menjalani karier junior yang cukup lama, yakni tiga tahun terhitung sejak 2017 hingga 2020. Dari FCK Youth, Rasmus Hojlund akhirnya direkrut salah satu tim besar Denmark, FC Copenhagen untuk tim U-19.

Bersama tim muda FC Copenhagen, Rasmus Hojlund tampil dalam 27 laga U-19 Boys League dengan torehan 15 gol. Catatan inilah yang membuat Rasmud Hojlund kemudian promosi ke tim senior.

Halaman: 1 2
1 2
      
