Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pemain Berdarah Indonesia yang Resmi Masuk Daftar Skuad Utama Ipswich Town Musim 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |12:16 WIB
2 Pemain Berdarah Indonesia yang Resmi Masuk Daftar Skuad Utama Ipswich Town Musim 2023-2024
Massimo Luongo masuk skuad Ipswich Town 2023-2024 (Foto: Instagram/@massluongo)
A
A
A

IPSWICH - Dua pemain berdarah Indonesia resmi masuk skuad utama Ipswich Town untuk Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris) 2023-2024. Salah satu di antaranya adalah pemain andalan Timnas Indonesia yakni Elkan Baggott.

Pemain berusia 20 tahun itu resmi masuk skuad utama The Tractor Boys di musim 2023-2024. Kepastian itu diumumkan Ipswich dengan merilis nomor punggung seluruh pemain pada Senin 31 Juli 2023 di laman resmi klub.

Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town 2023-2024

Terdapat 29 nama yang terdaftar dalam rilis skuad untuk musim depan. Dari puluhan nama itu, terselip Elkan Baggott yang akan mengenakan nomor punggung 26 di musim 2023-2024 ini.

Nomor skuad Ipswich Town 2023-2024,” tulis keterangan Ipswich Town di Instagram resminya @ipswichtown, Senin, 31 Juli 2023.

Dengan demikian, Baggott kemungkinan mentas bersama Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024 alias kasta kedua Liga nggris. Bek kelahiran Bangkok itu juga segera mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Divis Championship.

Namun ternyata, ada satu pemain berdarah Indonesia lainnya yang juga resmi masuk daftar skuad utama Ipswich Town musim 2023-2024. Pemain yang dimaksud adalah Massimo Luongo, yang akan memakai nomor punggung 25.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/49/1644667/alex-marquez-menang-sprint-motogp-valencia-2025-bagnaia-melempem-vnf.webp
Alex Marquez Menang Sprint MotoGP Valencia 2025, Bagnaia Melempem
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/janice_tjen.jpg
Petenis Indonesia Janice Tjen Pede Bisa Tembus 20 Besar Dunia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement