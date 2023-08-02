2 Pemain Berdarah Indonesia yang Resmi Masuk Daftar Skuad Utama Ipswich Town Musim 2023-2024

IPSWICH - Dua pemain berdarah Indonesia resmi masuk skuad utama Ipswich Town untuk Divisi Championship (kasta kedua Liga Inggris) 2023-2024. Salah satu di antaranya adalah pemain andalan Timnas Indonesia yakni Elkan Baggott.

Pemain berusia 20 tahun itu resmi masuk skuad utama The Tractor Boys di musim 2023-2024. Kepastian itu diumumkan Ipswich dengan merilis nomor punggung seluruh pemain pada Senin 31 Juli 2023 di laman resmi klub.

Terdapat 29 nama yang terdaftar dalam rilis skuad untuk musim depan. Dari puluhan nama itu, terselip Elkan Baggott yang akan mengenakan nomor punggung 26 di musim 2023-2024 ini.

“Nomor skuad Ipswich Town 2023-2024,” tulis keterangan Ipswich Town di Instagram resminya @ipswichtown, Senin, 31 Juli 2023.

Dengan demikian, Baggott kemungkinan mentas bersama Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024 alias kasta kedua Liga nggris. Bek kelahiran Bangkok itu juga segera mengukir sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Divis Championship.

Namun ternyata, ada satu pemain berdarah Indonesia lainnya yang juga resmi masuk daftar skuad utama Ipswich Town musim 2023-2024. Pemain yang dimaksud adalah Massimo Luongo, yang akan memakai nomor punggung 25.