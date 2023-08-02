Manchester United Segera Datangkan Sofyan Amrabat, Louis Saha: Dia akan Meningkatkan Keseimbangan Seluruh Tim!

MANTAN pemain Manchester United, Louis Saha, menilai Setan Merah beruntung jika dapat mendatangkan Sofyan Amrabat ke Old Trafford. Sebab, pemain itu syarat kualitas dan sesuai kebutuhan Manchester United.

Pemain asal Maroko itu memang masih terikat kontrak dengan Fiorentina hingga Juni 2024. Namun, pemain itu santer dikaitkan dengan The Red Devils, julukan Manchester United, saat ini.

Saha mengatakan, dirinya akan menantikan aksi-aksi Sofyan Amrabat jika benar akan berseragam Setan Merah. Oleh karena itu, dia tidak sabar menantikan kabar terbaru terkait pemain tersebut.

"Akan menyenangkan melihatnya di Manchester United. Amrabat adalah pemain yang sangat saya sukai," kata Saha dilansir dari Tuttomercato, Selasa (1/8/202).

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan kekuatan Manchester United pun akan meningkat dengan kehadiran Sofyan Amrabat. Sebab, pemain itu bisa mengendalikan permainan dari lini tengah tim asuhan Erik ten Hag karena posisi gelandang.

"Dia akan meningkatkan keseimbangan keseluruhan tim," ujarnya