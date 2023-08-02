Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Segera Datangkan Sofyan Amrabat, Louis Saha: Dia akan Meningkatkan Keseimbangan Seluruh Tim!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |06:07 WIB
Manchester United Segera Datangkan Sofyan Amrabat, Louis Saha: Dia akan Meningkatkan Keseimbangan Seluruh Tim!
Manchester United akan datangkan Sofyan Amrabat/Foto: Istimewa
A
A
A

MANTAN pemain Manchester United, Louis Saha, menilai Setan Merah beruntung jika dapat mendatangkan Sofyan Amrabat ke Old Trafford. Sebab, pemain itu syarat kualitas dan sesuai kebutuhan Manchester United.

Pemain asal Maroko itu memang masih terikat kontrak dengan Fiorentina hingga Juni 2024. Namun, pemain itu santer dikaitkan dengan The Red Devils, julukan Manchester United, saat ini.

 Louis Saha

Saha mengatakan, dirinya akan menantikan aksi-aksi Sofyan Amrabat jika benar akan berseragam Setan Merah. Oleh karena itu, dia tidak sabar menantikan kabar terbaru terkait pemain tersebut.

"Akan menyenangkan melihatnya di Manchester United. Amrabat adalah pemain yang sangat saya sukai," kata Saha dilansir dari Tuttomercato, Selasa (1/8/202).

 BACA JUGA:

Pria berusia 44 tahun itu mengatakan kekuatan Manchester United pun akan meningkat dengan kehadiran Sofyan Amrabat. Sebab, pemain itu bisa mengendalikan permainan dari lini tengah tim asuhan Erik ten Hag karena posisi gelandang.

"Dia akan meningkatkan keseimbangan keseluruhan tim," ujarnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644401/jadwal-piala-aff-2026-debut-pelatih-anyar-timnas-indonesia-wsi.webp
Jadwal Piala AFF 2026: Debut Pelatih Anyar Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/11/thiago_almada_membawa_timnas_argentina_bermain_imb.jpg
Bayaran Timnas Argentina untuk Bertanding Lawan Timnas Angola Fantastis, Inilah Alasan Pemerintah Rela Rogoh Kocek Dalam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement