HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Rekor Mentereng di MLS yang Bisa Diraih Lionel Messi, Nomor 1 Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:07 WIB
7 Rekor Mentereng di MLS yang Bisa Diraih Lionel Messi, Nomor 1 Top Skor Sepanjang Masa Inter Miami
7 Rekor Mentereng di MLS yang Bisa Diraih Lionel Messi. (Foto: Instagram/leomessi)
A
A
A

TERDAPAT 7 rekor mentereng di MLS yang bisa diraih Lionel Messi akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui Messi berhasil menarik perhatian dalam laga debutnya bersama Inter Miami di Piala Liga 2023.

Dalam laga debutnya melawan CD Cruz Azul, Messi yang sukses mencetak satu gol berhasil mengantarkan Inter Miami menang 2-1. Lalu pada laga selanjutnya melawan Atlanta United, Messi lebih menggila dengan mencetak brace (dua gol) dan satu assist untyuk membawa Inter Miami menang 4-0.

Dengan manisnya debut Messi tersebut, La Pulga diprediksi akan semakin menggila di Liga Amerika Serikat (MLS). Setidaknya ada tujuh rekor yang mampu dipecahkan Messi jika ia bisa terus bermain baik seperti itu. Lantas apa saja rekor tersebut?

Berikut 7 Rekor Mentereng di MLS yang Bisa Diraih Lionel Messi:

7. Hattrick Terbanyak di MLS

Lionel Messi

Messi sejauh ini telah melakukan 57 hattrick dalam kariernya. Bagi Messi, mencetak tiga gol dalam satu pertandingan memang bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan.

Sejauh ini, rekor hattrick di MLS dimiliki oleh Josef Martinez dengan torehan enam hattrick. Bagi Messi, tentu melakukan enam hattrick bukanlah hal yang berat.

6. Mencetak Gol Secara Beruntun

Lionel Messi

Selain mencetak hattrick, Josef Martinez juga memegang rekor mencetak gol secara beruntun terbanyak. Martinez tepatnya pernah selalu mencetak gol di 15 laga beruntun.

Sejauh ini Messi juga selalu mencetak gol untuk Inter Miami di Piala Liga 2023. Jadi, tampaknya ia bisa saja melampuai rekor Josef Martinez di Liga Amerika Serikat.

5. Assist Terbanyak di Satu Musim MLS

Lionel Messi

Saat ini rekor assist terbanyak dalam satu musim MLS dipegang oleh Carlos Valderama dengan 26 assist. Untuk bisa melampaui rekor tersebut, Messi tentu membutuhkan rekannya untuk bisa mencetak gol usai mendapatkan umpan darinya.

Untungnya, Messi kerap memberikan umpan-umpan manja kepada pemain depan, sehingga bisa saja rekor assist tersebut bisa dikejar oleh Messi.

Halaman:
1 2 3
      
