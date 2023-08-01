Rambah Dunia Futsal, Momo Eks Vokalis Geisha Desainkan Jersey Unik Unggul FC

MALANG - Mantan vokalis Geisha Momo mendukung langkah tim futsal asal Malang Unggul FC lewat brand baju milikinya. Setelah meninggalkan dunia hiburan, perempuan bernama lengkap Narova Morina Sinaga itu memang fokus membangun bisnisnya di Malang, salah satunya brand Momosays

Brand ini juga yang ikut mendukung langkah tim futsal Unggul FC di kompetisi Liga Futsal Profesional (LFP) 2023. Dimana pertama kalinya jersey Unggul FC didesain dan didukung oleh Momo Geisha pada seri Malang yang berlangsung pada 23 - 24 Juli 2023 lalu.

Momo berujar, ia memutuskan untuk mendukung langkah Unggul FC di kancah Liga Futsal Profesional karena membawa nama Malang, dan menggoreskan sejarah sebagai tim futsal pertama asal Malang. Apalagi Unggul FC juga merupakan tim futsal yang dimiliki oleh suaminya sendiri Nicola Reza.

"Ada beberapa alasan yang akhirnya membuat Momosays memutuskan untuk berkolaborasi dengan Unggul FC. Pertama tentu karena Unggul FC berhasil membawa Malang sebagai tuan rumah Liga Futsal Profesional Indonesia 2023 untuk pertama kalinya dalam sejarah," kata Momo, pada Selasa (1/8/2023).

Perempuan yang dibesarkan namamya oleh band Geisha ini mengaku mengikuti bagaimana perjuangan Unggul FC yang benar-benar dari nol, hingga akhirnya menjadi bagian dari kompetisi futsal kasta tertinggi. Menurutnya Unggul FC ini bukanlah tim instan yang langsung bisa menunjukkan prestasi.

"Makanya saya sangat ingin menghargai dan mengapresiasi usaha dan perjuangan keras Unggul FC untuk bisa menjadi salah satu peserta Liga Futsal Profesional Indonesia 2023. Unggul FC ini bukan tim yang terbentuk karena dibeli atau sudah jadi, tapi betul-betul dari nol, saya tahu sendiri," imbuhnya.