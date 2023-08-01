Ricardinho Umumkan Klub Baru Usai Berpisah dengan Pendekar United

BINTANG futsal, Ricardinho langsung memberikan isyarat mengenai klub barunya. Sempat tersiar rumor bahwa O Magico -julukan Ricardinho- akan bergabung bersama jawara Liga Futsal Latvia, Riga Futsal.

Ricardinho baru saja memutuskan untuk berpisah setelah bermain kurang lebih dua musim di Liga Futsal Profeisonal bersama Pendekar United. Meski belum berhasil memberikan trofi juara, kehadiran pemain asal Portugal itu memberikan banyak hal positif untuk futsal Indonesia.

Gol cantik Ricardinho ke gawang tim raksasa, Black Steel Manokwari FC menjadi kado manis bagi pecinta futsal tanah air. Dia pun membawa timnya menang dengan skor 4-2 pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2023 yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (29/7/2023).

Tak sampai di situ, Ricardinho juga mempersembahkan kado manis dengan gol yang dicetaknya ke gawang Radit FC. Dia pun membawa Pendekar United menang 8-6 atas lawannya di laga penutup pekan 15 Liga Futsal Profesional 2023, Minggu (30/7/2023).

Usai resmi dilepas Pendekar United, Ricardinho mengumumkan dirinya sudah mendapat klub baru. Pengumuman akan dirilis dalam waktu dekat.

“Besok (1/8/2023) jam 18.00 (waktu Portugal), 00:00 dari Indonesia (2/8/2023), saya akan mengumumkan klub baru! Pantau terus!” cuit Ricardinho pada Twitter pribadinya, @ricardinho10ofi, dikutip Selasa (1/8/2023).