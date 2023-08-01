Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ricardinho Umumkan Klub Baru Usai Berpisah dengan Pendekar United

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:46 WIB
Ricardinho Umumkan Klub Baru Usai Berpisah dengan Pendekar United
Ricardinho (Foto: Instagram)
A
A
A

BINTANG futsal, Ricardinho langsung memberikan isyarat mengenai klub barunya. Sempat tersiar rumor bahwa O Magico -julukan Ricardinho- akan bergabung bersama jawara Liga Futsal Latvia, Riga Futsal.

Ricardinho baru saja memutuskan untuk berpisah setelah bermain kurang lebih dua musim di Liga Futsal Profeisonal bersama Pendekar United. Meski belum berhasil memberikan trofi juara, kehadiran pemain asal Portugal itu memberikan banyak hal positif untuk futsal Indonesia.

Gol cantik Ricardinho ke gawang tim raksasa, Black Steel Manokwari FC menjadi kado manis bagi pecinta futsal tanah air. Dia pun membawa timnya menang dengan skor 4-2 pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2023 yang digelar di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (29/7/2023).

Tak sampai di situ, Ricardinho juga mempersembahkan kado manis dengan gol yang dicetaknya ke gawang Radit FC. Dia pun membawa Pendekar United menang 8-6 atas lawannya di laga penutup pekan 15 Liga Futsal Profesional 2023, Minggu (30/7/2023).

Usai resmi dilepas Pendekar United, Ricardinho mengumumkan dirinya sudah mendapat klub baru. Pengumuman akan dirilis dalam waktu dekat.

“Besok (1/8/2023) jam 18.00 (waktu Portugal), 00:00 dari Indonesia (2/8/2023), saya akan mengumumkan klub baru! Pantau terus!” cuit Ricardinho pada Twitter pribadinya, @ricardinho10ofi, dikutip Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644545/janice-tjen-targetkan-medali-emas-sea-games-thailand-2025-ukk.webp
Janice Tjen Targetkan Medali Emas SEA Games Thailand 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Komentar Gregoria Mariska usai Tembus Final Kumamoto Masters untuk Ketiga Kalinya Berturut-Turut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement