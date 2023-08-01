Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masuk Daftar Skuad Ipswich Town, Elkan Baggott Jadi Sorotan Media Malaysia

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:29 WIB
Masuk Daftar Skuad Ipswich Town, Elkan Baggott Jadi Sorotan Media Malaysia
Elkan Baggott (Foto: Instagram)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Elkan Baggott tengah menjadi sorotan media Malaysia. Hal tersebut berawal dari adanya kabar masuknya Elkan ke skuad utama Ipswich Town untuk musim 2023-2024.

Klub kasta kedua Liga Inggris itu baru-baru ini mengumumkan daftar nomor punggung skuad mereka untuk musim 2023-2024. Menariknya, nama Elkan Baggott tertera dalam pengumuman tersebut.

Elkan Baggott

“Klub dapat mengonfirmasi nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024. Sebagian besar pemain mempertahankan nomor punggung mereka dari musim lalu,” bunyi pernyataan dari laman ITFC, Selasa (1/8/2023).

Elkan Baggott mendapatkan nomor punggung 26. Pemberian nomor punggung itu menjadi sinyal Elkan akan dibawa Ipswich Town ke EFL Championship musim 2023-2024. Jika hal itu terjadi, Elkan berpeluang mencetak sejarah menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris (EFL Championship).

Kabar tersebut turut mendapatkan sorotan salah satu media Malaysia. Mereka menilai Elkan bisa menempati starting line up Ipswich Town musim depan. Pasalnya, Ipswich Town belum mendatangkan bek tengah baru.

“Elkan Baggott memperkuat reputasi di Eropa. Bek tengah muda Indonesia itu berpeluang bermain di EFL Championship musim depan,” bunyi pernyataan dari Makan Bola, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.webp
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/putri_kw.jpg
Efek Domino Kemenangan Gregoria! Putri KW Resmi Tembus BWF World Tour Finals 2025 Tanpa Berkeringat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement