Masuk Daftar Skuad Ipswich Town, Elkan Baggott Jadi Sorotan Media Malaysia

KUALA LUMPUR – Elkan Baggott tengah menjadi sorotan media Malaysia. Hal tersebut berawal dari adanya kabar masuknya Elkan ke skuad utama Ipswich Town untuk musim 2023-2024.

Klub kasta kedua Liga Inggris itu baru-baru ini mengumumkan daftar nomor punggung skuad mereka untuk musim 2023-2024. Menariknya, nama Elkan Baggott tertera dalam pengumuman tersebut.

“Klub dapat mengonfirmasi nomor punggung skuad untuk musim 2023-2024. Sebagian besar pemain mempertahankan nomor punggung mereka dari musim lalu,” bunyi pernyataan dari laman ITFC, Selasa (1/8/2023).

Elkan Baggott mendapatkan nomor punggung 26. Pemberian nomor punggung itu menjadi sinyal Elkan akan dibawa Ipswich Town ke EFL Championship musim 2023-2024. Jika hal itu terjadi, Elkan berpeluang mencetak sejarah menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang tampil di kasta kedua Liga Inggris (EFL Championship).

Kabar tersebut turut mendapatkan sorotan salah satu media Malaysia. Mereka menilai Elkan bisa menempati starting line up Ipswich Town musim depan. Pasalnya, Ipswich Town belum mendatangkan bek tengah baru.

“Elkan Baggott memperkuat reputasi di Eropa. Bek tengah muda Indonesia itu berpeluang bermain di EFL Championship musim depan,” bunyi pernyataan dari Makan Bola, Selasa (1/8/2023).