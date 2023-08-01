Ajak Frank Wormuth Jalan-Jalan di Sarinah, Erick Thohir Belikan Batik agar Kenal Budaya Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengajak Frank Wormuth jalan-jalan di Sarinah, Jakarta. Pria asal Jerman itu lantas mendapat hadiah sepotong kemeja batik agar lebih mengenal budaya Indonesia.

Wormuth diketahui tiba di Indonesia, Selasa (1/8/2023) pagi WIB. Informasi kedatangan mantan pelatih FC Groningen itu diketahui dari unggahan Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri, lewat akun Instagram @indrasjafri_coach.

“Willkommen bei Coach Frank in Indonesien (Selamat datang Coach Frank di Indonesia),” bunyi pernyataan dari akun Instagram @indrasjafri_coach, Selasa (1/8/2023).

Kedatangan Wormuth turut disambut oleh Erick. Pria yang akrab disapa ET itu lalu mengajak konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 tersebut jalan-kalan ke Sarinah.

“Selamat datang di Indonesia, Frank Wormuth! Hari ini Frank sudah berada di Indonesia dan saya ajak jalan-jalan di Sarinah sekalian ngenalin budaya Indonesia,” bunyi pernyataan dari akun Instagram @erickthohir, Selasa (1/8/2023).

“Supaya betah di Indonesia, kami juga beliin batik buat Frank. Selamat bertugas sebagai konsultan pelatih Timnas U-17,” sambungnya.