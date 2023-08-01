Timnas Indonesia Kedatangan Pemain Naturalisasi Lagi, PSSI: Lagi Diproses

JAKARTA - Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal kembali kedatangan pemain naturalisasi. Salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, memberikan isyarat terkait proses naturalisasi sang pemain.

Hal tersebut diketahui dari akun media sosial pribadi Arya Sinulingga baru-baru ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bocoran mengenai sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi.

“Beberapa (pemain keturunan) lagi diproses,” tulis Arya lewat Instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga kala membalas komentar warganet dengan nama pengguna @defikputra.

Beberapa kandidat pun mencuat pada kolom komentar tersebut, salah satunya Jay Idzes yang baru saja resmi bergabung bersama klub Italia, Venezia. Pasalnya, Idzes pernah terang-terangan mengaku ingin dinaturalisasi.

“Aku terbuka untuk itu (proses naturalisasi). Akan tetapi, di satu sisi aku juga ingin berkarier di Belanda. Di sisi lain aku juga ingin membela Timnas asal kakekku (Indonesia). Hal itu adalah suatu kehormatan,” ujar Jay Idzes di kanal Youtube Yussa Nugraha,

Selain Idzes, nama pemain keturunan lain yang kemungkinan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya adalah Ilias Alhaft. Pemain klub Belanda, Almere City FC itu juga blak-blakan menyatakan minat untuk membela skuad Garuda.

“Saya menyampaikan kepadanya (Hamdan), saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka (kemungkinan dinaturalisasi),” kata Alhaft dikutip kanal Youtube yang sama.