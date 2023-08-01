Jelang Hadapi Barcelona, Bima Sakti Harapkan Hal Ini dari Timnas Indonesia U-17

GIANYAR – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Bima Sakti sudah siap membawa timnya menghadapi Barcelona Juvenil A di pertandingan spesial International Youth Championships (IYC) 2023, pada Rabu 2 Agustus 2023. Bima Sakti berharap para pemain bisa belajar banyak dari laga tersebut dan ia pun akan menjadikan pertandingan melawan tim muda Barcelona itu sebagai bahan evaluasi.

Seperti yang diketahui, PSSI telah menjadwalkan Timnas Indonesia U-17 untuk mengikuti laga uji coba di special match IYC 2023 dengan melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18. Laga tersebut menjadi penting karena Bima Sakti ingin melihat bagaimana perkembangan dan kekurangan timnya.

Sebab kedua laga uji coba itu merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 jelang berkiprah di Piala Dunia U-17 2023. Jelang laga pertama melawan Barcelona Juvenil A, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menjelaskan persiapan tim cukup baik.

Bima Sakti pun berharap anak asuhnya bisa memetik banyak pelajaran seusai melawan tim junior FC Barcelona tersebut.

“Alhamdulillah persiapan (tim) sudah lumayan baik karena baru tiga minggu latihan setelah libur lama,” ujar Bima Sakti kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (1/8/2023).

“Semoga (Timnas Indonesia U-17) mendapatkan banyak pelajaran dan tentunya kami bisa menilai kekurangan kami,” sambungnya.