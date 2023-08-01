Pulih dari Cedera, Mimpi Sandy Walsh Debut Bersama Timnas Indonesia Segera Terwujud

ANTWERPEN - Meski sudah lama dinaturalisasi, Sandy Walsh belum juga melakoni laga debutnya bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Namun, kini mimpi Sandy Walsh untuk memakai jersey Garuda akan segera terwujud karena dirinya sudah pulih dari cedera.

Ya, beberapa kali Sandy Walsh gagal menjalani debut sebagai pemain Timnas Indonesia karena cedera. Terbaru, pemain KV Mechelen itu juga gagal membala skuad Garuda kala bermain di FIFA Matchday Juni 2023 kala menghadapi Palestina dan Argentina.

Hal tersebut membuat Sandy Walsh menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang belum debut bersama Timnas Indonesia. Tentu pencinta sepakbola Tanah Air sudah tidak sabar melihat aksi Sandy Walsh mengenakan jersey merah putih.

Kabar terbaru, Sandy Walsh dikabarkan sudah mulai pulih dari cedera. Kabar baik itu datang dari media Belgia, Voetballkrant.

Berdasarkan laporan dari media Belgia tersebut, Sandy Walsh sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain lagi. Pemain berdarah Jawa Tengah itu pun sudah ikut menjalani sesi latihan bersama tim KV Mechelen.

Kabar tersebut dilaporkan menjelang laga KV Mechelen menghadapi Club Brugge pada pekan perdana Liga Belgia 2023-2024 akhir pekan silam. Laga itu sendiri berakhir imbang 1-1.