Jelang Piala AFF U-23 2023, Nova Arianto: Shin Tae-yong Sudah Kantongi Beberapa Nama untuk Timnas Indonesia U-23!

SHIN Tae-yong sudah kantongi beberapa nama untuk Timnas Indonesia U-23 jelang mentas di Piala AFF U-23 2023. Hal ini diungkap oleh asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nova Arianto.

Tetapi, Nova masih enggan membeberkan nama-nama tersebut. Soal kapan waktu pemanggilan pemain itu, Nova pun mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa membeberkannya.

“Kalau nama, coach Shin sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipanggil,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (1/8/2023).

“Akan tetapi untuk waktu kapannya (pengumuman resmi) ditunggu saja ya. Karena kami masih menunggu update,” lanjutnya.

Ya, Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia U-23 untuk menghadapi sejumlah ajang bergengsi ke depannya. Terdekat, ada Piala AFF U-23 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.