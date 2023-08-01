Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala AFF U-23 2023, Nova Arianto: Shin Tae-yong Sudah Kantongi Beberapa Nama untuk Timnas Indonesia U-23!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:06 WIB
Jelang Piala AFF U-23 2023, Nova Arianto: Shin Tae-yong Sudah Kantongi Beberapa Nama untuk Timnas Indonesia U-23!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong sudah kantongi beberapa nama untuk Timnas Indonesia U-23 jelang mentas di Piala AFF U-23 2023. Hal ini diungkap oleh asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nova Arianto.

Tetapi, Nova masih enggan membeberkan nama-nama tersebut. Soal kapan waktu pemanggilan pemain itu, Nova pun mengatakan bahwa dirinya masih belum bisa membeberkannya.

Timnas Indonesia U-23

“Kalau nama, coach Shin sudah mengantongi beberapa nama yang akan dipanggil,” kata Nova kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (1/8/2023).

“Akan tetapi untuk waktu kapannya (pengumuman resmi) ditunggu saja ya. Karena kami masih menunggu update,” lanjutnya.

Ya, Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia U-23 untuk menghadapi sejumlah ajang bergengsi ke depannya. Terdekat, ada Piala AFF U-23 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
