Timnas Malaysia Hadapi Negara Peringkat 80 dan 94 Dunia, Bakal Jadi Bulan-bulanan?

TIMNAS Malaysia hadapi negara peringkat 80 dan 94 dunia, bakal jadi bulan-bulanan? Sekadar diketahui, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) telah mengumumkan bahwa Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dipastikan akan melawan China dan Suriah di FIFA Matchday September 2023.

Dalam keterangan FAM di akun Instagram resminya, penunjukkan dua negara tersebut dilakukan melalui riset dan diskusi bersama antara manajemen bersama pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon. Tepatnya usai acara drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Malaysia akan lebih dulu menantang Timnas Suriah pada 6 September 2023. Kemudian pada pertandingan kedua, skuad Harimau Malaya akan menghadapi China pada 9 September 2023. Kedua laga tersebut akan digelar di Chengdu, China.

“Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM), mengumumkan bahwa skuad Harimau Malaya yang dipimpin oleh Kim Pan-gon akan menghadapi dua pertandingan Internasional Tier 1 melawan Suriah pada 6 September dan China pada 9 September 2023, keduanya berlangsung di Chengdu, China,” bunyi pernyataan FAM di Instagram resmi mereka, @famalaysia, Senin (31/7/2023).

Berdasarkan ranking FIFA terbaru yang diperbarui pada 20 Juli 2023, Timnas Malaysia berada di peringkat 136 dunia. Sedangkan China berada di peringkat 80 dunia dan Suriah bertengger di peringkat 94 dunia.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah Timnas Malaysia akan menjadi bulan-bulanan ketika menghadapi negara peringkat 80 dan 94 dunia itu? Tentunya, tidak ada yang tahu akan hasil pertandingan tersebut karena dalam sepakbola semua hal di luar dugaan bisa saja terjadi.