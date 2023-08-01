Juventus Incar Gianluigi Donnarumma, Wojciech Szczesny Terpental dari Kota Turin?

TURIN - Juventus mengincar Gianluigi Donnarumma di bursa transfer musim panas 2023. Kedatangan kiper Timnas Italia itu jelas akan mengancam posisi Wojciech Szczesny di bawah mistar gawang I Bianconeri.

Menurut pakar transfer Sportitalia, Alfredo Pedulla, sebagaimana dinukil dari Football Italia, sejauh ini Juventus baru dalam tahap mendalami profil Donnarumma. Padahal, klub berkostum hitam-putih itu sudah lama dikaitkan dengan sang pemain.

Donnarumma bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer musim panas 2021. Dia direkrut dengan status bebas transfer usai dilepas AC Milan karena kontraknya tidak diperpanjang.

Kiper berusia 24 tahun itu sejauh ini telah mencatatkan 72 kali penampilan di semua kompetisi bersama Les Parisiens. Saat ini, situasi Donnarumma di PSG semakin tidak stabil.

Kedatangan Luis Enrique di kursi pelatih menjadi salah satu alasannya. Selain itu, Donnarumma juga cemas setelah sekelompok pencuri menyanderanya dan sang kekasih di bawah todongan senjata di Kota Paris pada awal Juli 2023.

Di sisi lain, eks kiper AC Milan tersebut dilaporkan akan selalu senang untuk kembali ke Italia. Bak gayung bersambut, Juventus sendiri disebut akan menjadikan Donnarumma sebagai alternatif untuk menggantikan Szczesny.