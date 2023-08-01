Ikut Foto Bareng, Rafael Struick Masuk Tim Utama ADO Den Haag?

DEN HAAG – Pemain abroad Indonesia, Rafael Struick, terlihat ikut dalam sesi foto skuad utama ADO Den Haag untuk musim 2023-2024. Sejumlah rumor pun bermunculan termasuk kemungkinan sang pemain masuk dalam skuad utama.

Hal tersebut diketahui dari laman web resmi klub ADO Den Haag. Laman tersebut menunjukkan foto terbaru skuad utama ADO Den Haag untuk musim 2023-2024.

Rafael Struick berada di bawah kanan foto skuad utama ADO Den Haag. Dia dan 26 pemain yang lain terlihat mengenakan jersey kebanggaan klub. Klub kasta kedua Liga Belanda itu tampak siap mengarungi musim 2023-2024.

Kehadiran Struick di sesi foto tim utama ADO Den Haag menjadi sinyal winger berusia 20 tahun itu dipromosikan ke tim utama pada musim 2023-2024. Musim lalu, Rafael lebih banyak tampil bersama ADO Den Haag U-21.