Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikut Foto Bareng, Rafael Struick Masuk Tim Utama ADO Den Haag?

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:50 WIB
Ikut Foto Bareng, Rafael Struick Masuk Tim Utama ADO Den Haag?
Rafael Struick di sesi foto bersama skuad ADO Den Haag (Foto: laman resmi ADO Den Haag)
A
A
A

DEN HAAG – Pemain abroad Indonesia, Rafael Struick, terlihat ikut dalam sesi foto skuad utama ADO Den Haag untuk musim 2023-2024. Sejumlah rumor pun bermunculan termasuk kemungkinan sang pemain masuk dalam skuad utama.

Hal tersebut diketahui dari laman web resmi klub ADO Den Haag. Laman tersebut menunjukkan foto terbaru skuad utama ADO Den Haag untuk musim 2023-2024.

Rafael Struick

Rafael Struick berada di bawah kanan foto skuad utama ADO Den Haag. Dia dan 26 pemain yang lain terlihat mengenakan jersey kebanggaan klub. Klub kasta kedua Liga Belanda itu tampak siap mengarungi musim 2023-2024.

Kehadiran Struick di sesi foto tim utama ADO Den Haag menjadi sinyal winger berusia 20 tahun itu dipromosikan ke tim utama pada musim 2023-2024. Musim lalu, Rafael lebih banyak tampil bersama ADO Den Haag U-21.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644395/kroasia-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-tumbangkan-kepulauan-faroe-zil.webp
Kroasia Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Kepulauan Faroe
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Indra Sjafri Sebut Gol Rizky Ridho Paling Layak Menang FIFA Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement