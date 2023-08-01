Sebelum Lawan Malaysia, Suriah Pernah Bantai Timnas Indonesia 7-0!

SEBELUM melawan Malaysia, Suriah pernah membantai Timnas Indonesia 7-0. Lantas, apakah ini pertanda skuad Harimau Malaya –julukan Timnas Malaysia– bakal menjadi bulan-bulanan Suriah saat bertemu di FIFA Matchday September 2023?

Sekadar diketahui, Malaysia asuhan Kim Pan-gon sudah mengumumkan dua lawan mereka di FIFA Matchday September 2023. Dua lawan yang dimaksud adalah Suriah dan China.

(Timnas Malaysia dihadapkan dengan Suriah dan China di FIFA Matchday September 2023)

Secara kualitas, level kedua lawan Malaysia di atas mereka. Ketika Malaysia menempati peringkat 136 dunia, Suriah menduduki posisi 94 dunia dan China (80).

Khusus Suriah, tim yang satu ini sempat memiliki tim nasional yang kuat pada tahun 2007-an. Bermodalkan pemain-pemain tajam seperti Zyad Chaabo, Jehad Al-Hussain dan Raja Rafe, Suriah sempat dua kali mempermalukan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2010.

Setelah tampil impresif di Piala Asia 2007 (hampir lolos ke perempatfinal), Timnas Indonesia asuhan Ivan Kolev diprediksi memiliki prospek cerah. Namun, saat dihadapkan dengan Suriah, skuad Garuda benar-benar tak berdaya.

Di pertemuan pertama yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia tumbang 1-4 dari Suriah! Saat itu, Timnas Indonesia hanya bisa mencetak satu gol lewat aksi Budi Sudarsono pada menit 29.