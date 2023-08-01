Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Sepanjang Agustus 2023: Ada Uji Coba Lawan Barcelona dan Piala AFF U-23 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |14:39 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Sepanjang Agustus 2023: Ada Uji Coba Lawan Barcelona dan Piala AFF U-23 2023
Jadwal Timnas Indonesia di Sepanjang Agustus 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap Tim Nasional (Timnas) Indonesia di sepanjang Agustus 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pada Agustus ada sejumlah agenda yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia U-17 dan Timnas Indonesia U-23.

Sementara untuk Timnas Indonesia senior dipastikan tak memiliki agenda apapun di Agustus 2023. Skuad Garuda baru akan memiliki agenda pada September mendatang, yakni FIFA Matchday September 2023.

Jadi, mari pertama bahas agenda yang dimiliki Timnas Indonesia U-17 di Agustus 2023 ini. Skuad asuhan Bima Sakti itu saat ini sejatinya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Untuk itu seleksi Timnas Indonesia U-17 pun dilakukan di berbagai kota. Dengan penyeleksian tersebut diharapkan Bima Sakti bisa mendapatkan skuad terbaik untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023 tersebut.

Seleksi Timnas Indonesia U-17

Selain dilakukan seleksi, PSSI pun sudah menjadwalkan Timnas Indonesia U-17 untuk menjalani sejumlah laga uji coba. Uji coba pertama pun akan berlangsung di International Youth Championships (IYC) 2023.

Timnas Indonesia U-17 nantinya akan bernama Garuda United U-17 di IYC 2023. Namun, mereka tidak ikut berkompetisi di IYC 2023 dan hanya menjadi sebuah special match yang tampil sebagai laga pembuka.

Timnas Indonesia U-17 pun akan memainkan dua laga di spesial match IYC 2023. Pertama Timnas Indonesia U-17 akan melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers pada 2 dan 5 Agustus 2023.

