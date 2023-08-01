Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pesaing Elkan Baggott di Posisi Bek Tengah Ipswich Town: Ada 4 Penggawa Termasuk 2 Eks Pemain Klub Top Liga Inggris!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:16 WIB
Daftar Pesaing Elkan Baggott di Posisi Bek Tengah Ipswich Town: Ada 4 Penggawa Termasuk 2 Eks Pemain Klub Top Liga Inggris!
Elkan Baggott dan para pemain Ipswich Town di sesi latihan bersama (Foto: Instagram Elkan Baggott)
A
A
A

DAFTAR pesaing Elkan Baggott di posisi bek tengah Ipswich Town untuk musim 2023-2024 akan diulas Okezone. Dari sektor pertahanan sentral itu, terdapat 4 penggawa saingan bek Timnas Indonesia tersebut termasuk 2 eks pemain klub top Liga Inggris!

Elkan Baggot resmi masuk skuad utama The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- di musim 2023-2024. Kepastian itu diumumkan Ipswich Town dengan merilis nomor punggung seluruh pemain mereka untuk musim 2023-2024.

Elkan Baggott

Terdapat 29 nama yang terdaftar dalam rilis skuad - untuk musim 2023-2024. Dari 29 nama tersebut, salah satunya ada bek tengah Timnas Indonesia, Elkan Baggott, yang mengenakan nomor punggung 26 di Ipswich Town.

“Nomor skuad Ipswich Town 2023-2024,” tulis caption unggahan Ipswich Town di Instagram resminya @ipswichtown, dikutip Selasa (1/8/2023).

Dengan demikian, Elkan Baggott resmi akan main di skuad utama Ipswich Town yang mentas di Divisi Championship 2023-2024. Namun, bek jangkung 20 tahun itu harus bersaing dengan empat bek tengah lainnya. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut Daftar Pesaing Elkan Baggott di Posisi Bek Tengah Ipswich Town:

4. George Edmundson

George Edmundson menjadi salah satu pesaing Elkan Baggott untuk memperebutkan posisi bek tengah di Ipswich Town. Sebab, bek tengah 25 tahun kelahiran Manchester itu memiliki kemampuan dalam mengamankan area pertahanan timnya dengan cukup baik.

Akan tetapi, bek bertinggi badan 190 cm ini bukan pilihan utama di lini pertahanan Ipswich Town musim lalu. George Edmundson mulai tergusur pada putaran kedua League One 2022-2023 atau kompetisi kasta ketiga Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
