Kisah Nouhaila Benzina, Pemain Wanita Pertama yang Pakai Hijab di Piala Dunia 2023

KISAH Nouhaila Benzina pemain wanita pertama yang pakai hijab di Piala Dunia 2023 menarik dikulik. Sosok Nouhaila Benzina sendiri baru-baru ini menjadi sorotan publik dunia.

Bagaimana tidak, bek wanita Timnas Maroko tersebut menjadi pemain pertama yang memakai hijab dalam pertandingan Piala Dunia 2023. Dengan mengenakan hijab, Nouhaila Benzina pertama kali tersorot ketika Maroko sedang bertanding dengan Korea Selatan di Hindmarsh Stadium, Adelaide pada Minggu 30 Juli 2023.

Kisah Nouhaila Benzina

Perlu diketahui lebih lanjut, Nouhaila Benzina telah mencetak sejarah baru do dunia sepakbola. Mengapa demikian? Bek Timnas Putri Maroko tersebut menjadi pemain pertama yang mengenakan jilbab pada Piala Dunia 2023.

Terlihat, bek berusia 25 tahun ini tampak bermain sangat antusias selama 90 menit penuh dengan mengenakan hijab. Hasilnya, timnya pun berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 atas Korea Selatan.