HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A: Garuda Asia Menggila Jelang Tampil di Piala Dunia U-17 2023?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:27 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A: Garuda Asia Menggila Jelang Tampil di Piala Dunia U-17 2023?
Timnas Indonesia U-17 kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Barcelona Juvenil A akan diulas Okezone di artikel ini. Sesuai jadwal, pertandingan uji coba tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Rabu 2 Agustus 2023 mulai pukul 18.30 malam WIB.

Sekadar diketahui, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- akan mentas di Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebagai persiapan menatap ajang bergengsi itu, tim asuhan Bima Sakti bakal melakukan sejumlah laga uji coba.

Timnas Indonesia U-17

Rangkaian laga uji coba pertama Timnas Indonesia U-17 diawali dengan melawan Barcelona Juvenil A (Barcelona U-19). Dalam laga nanti, skuad sementara Timnas Indonesia U-17 akan menggunakan nama Garuda United U-17.

Para pemain Timnas Indonesia U-17 berisikan nama-nama yang masih dipertahankan dalam pemusatan latihan (TC) sejak kurang lebih tiga pekan terakhir. Pada TC terakhir di Jakarta, Kamis 27 Juli 2023, pelatih Bima Sakti menetapkan ada 34 pemain yang berpartisipasi.

Setelah melawan Barcelona Juvenil A, pasukan Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan akan bersua Kashima Antlers U-18 pada 5 Agustus pukul 18.00 WIB. Tim besutan Bima Sakti itu diharapkan dapat memetik pengalaman dan pelajaran berharga dalam dua laga uji coba itu sebelum mentas di Piala Dunia U-17 2023.

Halaman:
1 2
      
