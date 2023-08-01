Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Inspeksi 6 Lapangan di Solo untuk Ajang Piala Dunia U-17 2023

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:21 WIB
FIFA Inspeksi 6 Lapangan di Solo untuk Ajang Piala Dunia U-17 2023
FIFA lakukan inspeksi 6 lapangan di Solo/Foto: R. August
A
A
A

FIFA melakukan inspeksi sejumlah lapangan di Solo untuk ajang Piala Dunia U-17 2023, Selasa (1/8/2023). Rombongan FIFA tiba di Stadion Sriwedari, sekitar pukul 10:00 WIB.

Selain FIFA, sejumlah perwakilan dari lembaga Pemerintah seperti PSSI, Kementerian PUPR, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga turut mendampingi proses inspeksi.

 Stadion

Menurut Gibran, jumlah lapangan yang diinspeksi berubah. Lapangan Kampung Sewu yang sebelumnya masuk dalam daftar inspeksi batal.

"Tambahan lapangan dua saja. Tapi belum pasti juga yang dua itu," katanya pada sela-sela inspeksi di Stadion Sriwedari Solo.

Dua lapangan yang dimaksud yakni lapangan Bulukan Karanganyar dan Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS). Gibran mengungkapkan penambahan lapangan tersebut untuk mempersiapkan kemungkinan Kota Solo yang akan menggelar pertandingan untuk dua grup.

"Dua saja cukup. Nambah 2 lapangan karena akan ada 2 grup. Nunggu kepastian. Yang penting kami siapkan dulu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183604/rizky_ridho-lC0r_large.jpg
Harga Pasaran dan Gaji Rizky Ridho, Pemain Pertama Indonesia yang Masuk Nominasi Puskas Award
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644139/kenapa-jonatan-christie-lebih-moncer-setelah-keluar-pelatnas-pbsi-cft.webp
Kenapa Jonatan Christie Lebih Moncer setelah Keluar Pelatnas PBSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Gregoria Mariska Ogah Terbebani Lawan Wakil Taiwan di Semifinal Kumamoto Masters 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement