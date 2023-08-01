FIFA Inspeksi 6 Lapangan di Solo untuk Ajang Piala Dunia U-17 2023

FIFA melakukan inspeksi sejumlah lapangan di Solo untuk ajang Piala Dunia U-17 2023, Selasa (1/8/2023). Rombongan FIFA tiba di Stadion Sriwedari, sekitar pukul 10:00 WIB.

Selain FIFA, sejumlah perwakilan dari lembaga Pemerintah seperti PSSI, Kementerian PUPR, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka juga turut mendampingi proses inspeksi.

Menurut Gibran, jumlah lapangan yang diinspeksi berubah. Lapangan Kampung Sewu yang sebelumnya masuk dalam daftar inspeksi batal.

"Tambahan lapangan dua saja. Tapi belum pasti juga yang dua itu," katanya pada sela-sela inspeksi di Stadion Sriwedari Solo.

Dua lapangan yang dimaksud yakni lapangan Bulukan Karanganyar dan Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS). Gibran mengungkapkan penambahan lapangan tersebut untuk mempersiapkan kemungkinan Kota Solo yang akan menggelar pertandingan untuk dua grup.

"Dua saja cukup. Nambah 2 lapangan karena akan ada 2 grup. Nunggu kepastian. Yang penting kami siapkan dulu," katanya.