HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stadion JIS Jadi Venue Pembukaan Piala Dunia U-17 2023? Begini Jawaban Menpora Dito

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:00 WIB
Stadion JIS Jadi Venue Pembukaan Piala Dunia U-17 2023? Begini Jawaban Menpora Dito
Menpora RI, Dito Ariotedjo, bicara soal kemungkinan penggunaan Stadion JIS untuk pembukaan Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Menpora RI, Dito Ariotedjo, bicara peluang Jakarta International Stadium (Stadion JIS) sebagai venue pembukaan Piala Dunia U-17 2023. Dia mengaku sempat berharap Kota Jakarta jadi tempat pembukaan Piala Dunia U-17.

"Sebenarnya untuk pembukaan ada keinginan di Jakarta, tapi ini kita sedang menunggu assessment seluruh venue," kata Dito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Lebih lanjut, Dito menyebut Stadion JIS sebagai opsi tempat pembukaan Piala Dunia U-17 2023. Namun, semua akan dikembalikan dan ditentukan oleh FIFA.

Stadion JIS diusulkan jadi lokasi pembukaan Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/@jakinstadium)

"Di JIS," kata Dito.

"Ya jadi kan ini seluruh stadion yang akan dipakai untuk U-17 minggu ini di-assessment oleh FIFA. Dan nanti akan dilaporkan kembali ke PSSI dan juga kami. Nah nanti itu ditentukan bersama dengan FIFA," tukas pria berusia 32 tahun itu.

Terkait venue penutupan Piala Dunia U-17 2023, Dito memilih Stadion Manahan di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut disesuaikan dengan rencana pada Piala Dunia U-20 yang batal digelar di Indonesia.

