Terungkap! Gara-Gara Thailand, Shin Tae-yong Pilih Tangani Timnas Indonesia

GARA-gara Thailand, Shin Tae-yong memilih menangani Timnas Indonesia. Kok bisa gara-gara Thailand, pelatih 53 tahun itu memilih melanjutkan karier bersama Timnas Indonesia?

Setelah meninggalkan jabatan pelatih Timnas Korea Selatan pada Juli 2018, Shin Tae-yong sempat menganggur. Satu tahun setelah menganggur, Shin Tae-yong didekati Federasi Sepakbola Thailand (FAT).

(Shin Tae-yong hampir membesut Timnas Thailand pada 2019)

FAT mendekati Shin Tae-yong karena jabatan pelatih Timnas Thailand tengah lowong setelah mereka memecat pelatih asal Serbia, Milovan Rajevac. Hanya saja, setelah negosiasi dilakukan, FAT dan Shin Tae-yong tidak menemui titik temu.

FAT akhirnya menunjuk pelatih Timnas Jepang di Piala Dunia 2018, Akira Nishino, sebagai pemimpin Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan. Setelah gagal menemui titik temu dengan FAT, Shin Tae-yong mengaku langsung memantau perkembangan sepakbola Asia Tenggara.

“Awalnya saya minat menjadi pelatih Thailand dan hampir menandatangani kontrak, namun batal. Tapi, sejak itu saya mulai memantau perkembangan sepakbola Asia Tenggara,” kata Shin Tae-yong, mengutip dari News1.

Di saat Shin Tae-yong memantau sepakbola Asia Tenggara, tawaran datang dari PSSI kepadanya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI pada 2019, Ratu Tisha, melakukan pendekatan kepada Shin Tae-yong.