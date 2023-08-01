Fabinho Resmi Gabung Al Ittihad Setelah Tinggalkan Liverpool, Cristiano Ronaldo Ketar-ketir?

FABINHO resmi gabung Al Ittihad setelah tinggalkan Liverpool. Akankah kehadiran Fabinho membuat Cristiano Ronaldo ketar-ketir dalam mengarungi Liga Arab Saudi?

Ya, Fabinho resmi meninggalkan Liverpool. Gelandang asal Brasil itu memutuskan gabung Al Ittihad. Kabar kedatangan Fabinho telah diumumkan secara resmi oleh Al Ittihad pada Selasa (1/8/2023).

Fabinho dikontrak selama tiga tahun oleh Al Ittihad. Dikabarkan ESPN, Al Ittihad merekrut Fabinho dengan mahar sebesar 40 juta euro atau sekira Rp664 miliar.

“Selamat datang Fabinho,” dikutip dari Twitter resmi Al Ittihad, Selasa (1/8/2023).

Akankah kedatangan Fabinho membuat Cristiano Ronaldo menjadi ketar-ketir? Pasalnya, Fabinho dipastikan bakal membuat skuad Al Ittihad makin tangguh.

Bersama Liverpool sendiri, Fabinho sudah membuktikan ketangguhannya. Dia berhasil mencatatkan 11 gol dan 10 assist dari 219 penampilannya di berbagai kompetisi.