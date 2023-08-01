Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perjuangan Putra Papua Tempuh Ribuan Kilometer untuk Seleksi Timnas Indonesia U-17 di Makassar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:11 WIB
Perjuangan Putra Papua Tempuh Ribuan Kilometer untuk Seleksi Timnas Indonesia U-17 di Makassar
Seleksi Timnas Indonesia U-17/Foto: PSSI
A
A
A

SELEKSI pemain U-17 untuk Tim Nasional (Timnas) Indonesia telah berakhir di kota Makassar. Namun terdapat satu kisah menarik dari putra Papua, Radowein, yang harus menempuh ribuan kilometer untuk mengikuti seleksi tersebut.

Untuk diketahui, PSSI telah menyelesaikan rangkaian seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U-17, kota terakhir adalah Makassar. Adapun lokasi seleksi tersebut berlangsung di lapangan BSC (Bosowa Sport Center), Minggu (30/7) lalu.

 Timnas U17

Tercatat sebanyak 225 pemain muda dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, Semarang, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua, ikut bersaing memperebutkan tempat. Radowein merupakan salah satu pemain yang berasal dari Serui, Kabupaten Kepualauan Yapen, Papua, yang ikut bersaing dengan ratusan peserta tersebut.

Perjuangannya ini jelas sangat menyita perhatian. Sebab, Radowein harus menempuh ribuan kilometer dari Serui menuju ke Makassar, lokasi seleksi tim U-17 Indonesia. Pemain berusia 16 tahun itu datang dengan menggunakan kapal.

 BACA JUGA:

“Perjalanan dari Serui kita pakai kapal ke Biak transit dan Biak ke Makassar,” ucap Radowein, dilansir dari situs resmi PSSI, Selasa (1/8/2023).

Radowein berjuang melakukan ini semua demi bisa mewujudkan cita-citanya yang telah dia rajut sedari kecil, yaitu membela Timnas Indonesia. Dirinya pun berharap perjuangannya ini bisa membuahkan hasil manis.

Halaman:
1 2
      
