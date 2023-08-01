Respons Asisten Shin Tae-yong saat Ditanya Kapan TC Timnas Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 Dimulai

ASISTEN Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-23, Nova Arianto, angkat suara saat ditanya kapan skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-23– menggelar pemusatan latihan (TC) untuk Piala AFF U-23 2023. Nova Arianto belum mengungkap secara pasti kapan TC Timnas Indonesia U-23 dilakukan dan meminta untuk menunggu.

“Ditunggu ya mas,” kata Nova Arianto kepada Okezone, Senin 31 Juli 2023.

(Asisten pelatih Timans Indonesia U-23, Nova Arianto)

Sekadar diketahui, Piala AFF U-23 2023 akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Meski turnamen segera dimulai 17 hari lagi, Timnas Indonesia U-23 sama sekali belum melakukan persiapan.

Bahkan pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, belum mengumumkan siapa saja pemain yang dipanggil ke ajang dua tahunan ini. Hal itu berbeda dengan Timnas Vietnam U-23 yang sudah menggelar pemusatan latihan sejak akhir pekan lalu.

Dalam waktu dekat, Vietnam akan menggelar laga uji coba kontra tim asal Asia Barat, yakni Bahrain U-23. Dengan persiapan yang mepet, sanggupkah Timnas Indonesia U-23 berjaya di Piala AFF U-23 2023?

Di Piala AFF U-23 2023, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga melawan Malaysia dilangsungkan pada Jumat 18 Agustus 2023, sedangkan pertandingan kontra Timor Leste digelar dua hari kemudian.