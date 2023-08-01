Hasil US Monastir vs Al Nassr di Liga Champions Arab 2023: Cristiano Ronaldo Cetak Gol, sang Tim Menang 4-1!

HASIL US Monastir vs Al Nassr di Liga Champions Arab 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Cristiano Ronaldo mencetak satu gol untuk kemenangan Al Nassr 4-1 atas US Monastir dalam matchday kedua Grup C Liga Champions Arab 2023.

Pertandingan tersebut berlangsung di King Fahd Stadium, Selasa (1/8/2023) dini hari WIB. Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya yang telah lama ditunggu-tunggu musim ini pada menit ke-74.

Selain CR7 -julukan Cristiano Ronaldo, gol-gol kemenangan Al Nassr juga dicetak oleh Anderson Talisca, Abdulaziz Al Aliwa dan Abdulalah Al Amri dengan masing-masing satu gol. Setelah dua pertandingan di Grup C Liga Champions Arab 2023, Al Nassr menjadi pemuncak klasemen dengan empat poin, sama persis dengan Al Shabab di posisi dua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Pertandingan Liga Champions Arab 2023 atau Piala Champions Raja Salman antara Monastir dan Al Nassr dimulai dengan kedua tim sama-sama menggunakan formasi 4-2-3-1. Kedua kubu masih belum terlalu panas dalam melancarkan serangan sejak peluit dibunyikan.

Pada menit ke-2, peluang awal didapatkan untuk Al Nassr! Seko Fofana yang baru-baru ini gabung memberikan umpan terobosan untuk Cristiano Ronaldo. Akan tetapi, penjaga gawang Monastir berhasil terlebih dahulu untuk menghalau bola.

Kemudian pada menit ke-21, Al Nassr nyaris mencetak gol! Cristiano Ronaldo mendapat umpan panjang dari sayap kanan. Namun, dia segera dikepung saat memotong kembali untuk memberi umpan ke Alex Telles.

Al Nassr terus menggempur pertahanan lawan. Menit ke 27, tendangan keras Cristiano Ronaldo melenceng dari sasaran. Cristiano Ronaldo mencoba melakukan tendangan dari umpan silang dari kiri tetapi tendangan ini, seperti saat melawan Celta Vigo, namun meleset dari sasaran.

Barulah pada menit 42 Al Nassr bisa mencetak gol lewat Talisca. Berawal dari Brozovic memberikan umpan silang panjang untuk Ghareeb di sebelah kirinya, pemain sayap itu menarik pertahanan ke arahnya untuk memberi assist ke Talisca. Skor berubah 1-0 untuk Al Nassr hingga turun minum.