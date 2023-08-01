Jelang Persib Bandung vs Bali United, Levy Madinda Pede Pangeran Biru Sanggup Kalahkan Serdadu Tridatu

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Levy Madinda akan berusaha membantu timnya meneruskan hasil positif di Liga 1 2023-2024. Karena itu, ia pun akan berusaha membantu Persib menang atas Bali United dalam pertemuan mereka di pekan keenam Liga 1 2023-2024 pada Kamis 3 Agustus 2023.

Bagi Madinda, laga melawan tim berjuluk Serdadu Tridatu nanti memang terasa spesial. Sebab pemain berposisi gelandang itu berpotensi menjalankan debutnya bersama Persib saat laga melawan Bali United.

Madinda pun debut dengan mendapatkan dukungan langsung dari bobotoh karena berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dengan semua itu, Levy Madinda berambisi membawa Maung Bandung -julukan Persib- meraih kemenangan atas Bali United.

Hal itu diinginkan Madinda untuk melanjutkan tren positif timnya pada kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Pada pekan lalu, Persib berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri.

"Menang. Kemenangan di laga kandang. Jadi yang saya pikirkan hanyalah bagaimana tim bisa meraih tiga poin," kata Levy dilansir dari laman Persib, Selasa (1/8/2023).