Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bandung vs Bali United, Levy Madinda Pede Pangeran Biru Sanggup Kalahkan Serdadu Tridatu

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |21:14 WIB
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Levy Madinda <i>Pede</i> Pangeran Biru Sanggup Kalahkan Serdadu Tridatu
Pemain Persib Bandung, Levy Madinda. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG - Pemain Persib Bandung, Levy Madinda akan berusaha membantu timnya meneruskan hasil positif di Liga 1 2023-2024. Karena itu, ia pun akan berusaha membantu Persib menang atas Bali United dalam pertemuan mereka di pekan keenam Liga 1 2023-2024 pada Kamis 3 Agustus 2023.

Bagi Madinda, laga melawan tim berjuluk Serdadu Tridatu nanti memang terasa spesial. Sebab pemain berposisi gelandang itu berpotensi menjalankan debutnya bersama Persib saat laga melawan Bali United.

Madinda pun debut dengan mendapatkan dukungan langsung dari bobotoh karena berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dengan semua itu, Levy Madinda berambisi membawa Maung Bandung -julukan Persib- meraih kemenangan atas Bali United.

Levy Madinda

Hal itu diinginkan Madinda untuk melanjutkan tren positif timnya pada kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Pada pekan lalu, Persib berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri.

"Menang. Kemenangan di laga kandang. Jadi yang saya pikirkan hanyalah bagaimana tim bisa meraih tiga poin," kata Levy dilansir dari laman Persib, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644565/malam-ini-jadwal-indonesia-vs-mali-u23-hamidou-makalou-siap-tempur-di-pakansari-gli.webp
Malam Ini! Jadwal Indonesia vs Mali U-23: Hamidou Makalou Siap Tempur di Pakansari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/alex_marquez.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement