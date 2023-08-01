Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rudy Eka Priyambada Latih Gresik United, Timnas Wanita Indonesia Segera Ditangani Pelatih Asal Jepang?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:46 WIB
Rudy Eka Priyambada Latih Gresik United, Timnas Wanita Indonesia Segera Ditangani Pelatih Asal Jepang?
Rudy Eka Priyambada resmi latih Gresik United (FOTO: Instagram @gresikunited)
A
A
A

GRESIK - Rudy Eka Priyambada telah resmi ditunjuk untuk menjadi pelatih Gresik United di Liga 2 2023-2024. Hal itu sekaligus menjadi pertanda arsitek asal Jepang bakal menangani Timnas Wanita Indonesia.

Hal itu diumumkan lewat Instagram resmi Gresik United. Manajer Gresik United, Harris Bahasuan membeberkan tugas Rudy Eka bersama klub tersebut.

Rudy Eka Priyambada

Menurutnya, selain menangani Gresik United, Rudy juga ditugaskan pada pengembangan pemain muda. Pelatih berusia 40 tahun itu dinilai merupakan sosok yang tepat sebab sudah kenyang pengalaman bersama Garuda Pertiwi di kancah internasional.

“Selamat datang Coach Rudy Eka Priyambada di keluarga besar Gresik United! Mari kita sambut kedatangan pelatih baru yang tak hanya berpengalaman, baik di level klub lokal maupun luar negeri tetapi juga memiliki andil dalam lingkup Tim Nasional,” kata Harris dikutip Instagram resmi klub, Selasa (1/8/2023).

“Dengan fokus pada pengembangan pemain muda, di mana ini sejalan dengan visi jangka panjang klub. Kami yakin Coach Rudy akan membawa angin segar bagi tim ini,” imbuhnya menambahkan.

Dengan adanya keputusan tersebut, dapat dipastikan kursi pelatih Timnas Wanita Indonesia lowong. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah menyatakan sedang bernegosiasi dengan pelatih asal Jepang untuk menangani Zahra Muzdalifah dan kolega.

Halaman:
1 2
      
