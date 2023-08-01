Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Setelah Kebobolan 5 Gol, Adixi Lenzivio Dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:16 WIB
Setelah Kebobolan 5 Gol, Adixi Lenzivio Dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan
Adixi Lenzivio dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan (FOTO: Istimewa)
A
A
A

MALANG - Adixi Lenzivio telah dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan. Keputusan itu diambil Arema FC setelah Adixi Lenzivio kebobolan 5 gol melawan Persik Kediri dalam lanjutan Liga 1 2023-2024.

Padahal sebelum memperkuat Arema FC, kiper berusia 30 tahun itu terlebih dahulu memperkuat PSMS Medan. Di Liga 2 musim lalu, Adixi tampil pada 4 pertandingan Ayam Kinantan, julukan PSMS Medan, atau selama 326 menit.

Arema FC

Sementara saat membela Persija Jakarta, jebolan Persija Junior ini hanya bermain 6 kali dengan 540 menit, dengan kebobolan 5 gol. Performa yang belum meyakinkan membuat Adixi diragukan.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan harga pasar Adixi. Menariknya menurut laman transfermarkt saat ini, nilai pasar Adixi mencapai Rp1,30 miliar.

Menyambut Liga 1 2023-2024, Adixi Lenzivio bergabung dengan Arema FC. Sayang dalam laga debutnya, Adixi Lenzivio kebobolan lima gol sehingga membuat Arema FC dibantai 2-5 oleh Persik Kediri.

Setelah kebobolan lima gol, Adixi Lenzivio dipinjamkan Arema FC ke PSMS Medan. Hal itu dikonfirmasi oleh Manajer Arema FC Wiebie Dwi Andriyas.

Halaman:
1 2
      
