Regulasi Tanpa Penonton Tandang Tak Surutkan Euforia Suporter Liga 1 2023-2024

JAKARTA - Penyelenggaraan kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 sedikit berbeda dari sebelumnya. Salah satu hal yang membedakan adalah adanya regulasi yang melarang kehadiran suporter tim tamu.

Pasalnya pada awal musim ini, hanya suporter tuan rumah yang diperbolehkan datang langsung ke stadion untuk mendukung tim kesayangannya.

Meski terdapat sedikit keraguan bahwa regulasi ini menurunkan euforia kompetisi, nyatanya justru menjadi momen para suporter saling peduli satu sama lain.

Tak jarang, kedua belah suporter yang selama ini berselisih justru menjadikan ini sebagai wadah menyerukan perdamaian. Sebagai salah satu contoh, terjadi pada pekan ke-5 Liga 1 2023-2024 yang menyajikan super big match antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Daya tarik tak hanya terlihat dari permainan seru dan ketat di antara kedua tim, namun juga koreografi unik ditunjukkan para suporter. Suporter yang seluruhnya merupakan The Jakmania -suporter Persija Jakarta- membentangkan koreografi berupa gambar tokoh anime Son Goku yang menaiki awan kinton di salah satu tribunnya.

Di sisi tribune lain juga menampilkan gambar putra Son Goku, Son Gohan berwujud Super Saiyan 4. Menariknya, Son Gohan tampil dengan menunggangi buaya yang notabene merupakan simbol dari Persebaya.