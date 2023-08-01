5 Pemain Persib Bandung yang Bakal Melesat Performanya di Tangan Bojan Hodak, Nomor 1 Mantan Penyerang Timnas Brasil!

Berikut 5 pemain Persib Bandung yang bakal melesat performanya di bawah Bojan Hodak. (Foto: Laman resmi Persib Bandung)

SEBANYAK 5 pemain Persib Bandung yang bakal melesat performanya di tangan Bojan Hodak akan diulas Okezone. Bojan Hodak resmi ditunjuk sebagai pelatih Persib Bandung pada Rabu, 26 Juli 2023 pagi WIB.

Sejauh ini, juru taktik asal Kroasia ini belum terlihat memimpin latihan maupun pertandingan Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Ditengarai, Bojan Hodak belum mendampingi Marc Klok dan kawan-kawan karena Kartu Izin Terbatasnya (KITAS) belum keluar.

Namun, ketika KITAS sudah keluar, Bojan Hodak diprediksi bakal membuat Persib Bandung tampil garang. Sejumlah pemain Persib Bandung diprediksi sangat diuntungkan dengan kehadiran Bojan Hodak. Siapa saja?

Berikut 5 pemain Persib Bandung yang bakal melesat performanya di tangan Bojan Hodak:

5. Rachmat Irianto





Bojan Hodak dikenal sebagai pelatih pragamatis. Juru taktik 52 tahun ini dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan hasil akhir ketimbang permainan cantik.

Demi memuluskan gaya pragmatisnya, Bojan Hodak dapat mengandalkan Rachmat Irianto. Eks pemain Persebaya Surabaya ini dapat menjadi “tukang jagal” alias memutus serangan yang dibuat lawan-lawan Persib Bandung.

4. Daisuke Sato





Ketika membesut Kuala Lumpur City FC, Bojan Hodak mengandalkan dua pemain asing asal Filipina, yakni Kevin Ray Mendoza (penjaga gawang) dan Patrick Reichelt (penyerang). Di skuad Persib Bandung saat ini terdapat satu pemain asing asal Filipina, yakni Daisuke Sato.

Ditengarai, Bojan Hodak menyukai karakter permainan keras yang biasa ditunjukkan pemain Filipina. Karena itu, Daisuke Sato diprediksi bakal memesan satu tempat di lini pertahanan Persib Bandung asuhan Bojan Hodak.