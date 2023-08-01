Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: PSIS Semarang Siap Kembali ke Tren Positif

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:46 WIB
Liga 1 2023-2024: PSIS Semarang Siap Kembali ke Tren Positif
Skuad PSIS Semarang di sesi latihan bersama (Foto: Instagram PSIS Semarang)
A
A
A

SEMARANG - PSIS Semarang siap kembali ke tren positif di Liga 1 2023-2024. Setelah melalui naik turun performa bulan lalu, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS- menatap periode Agustus dengan penuh percaya diri.

PSIS Semarang saat ini menempati posisi kedelapan klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi delapan poin. Tim asuhan Gilbert Agius mencatatkan tujuh gol dari lima laga yang telah mereka mainkan.

PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024

Pada periode Agustus, PSIS akan melakoni dua laga kandang melawan Arema FC pada Rabu (9/8) dan Persib Bandung pada Minggu (20/8) di Stadion Jatidiri. Sementara itu, tim tersebut untuk laga tandang akan melawan Madura United (5/8), Dewa United (14/8), dan Persik Kediri (25/8).

CEO PSIS, Yoyok Sukawi mengatakan timnya terus berbenah diri agar makin tangguh mengarungi kompetisi kasta terata di tanah air. Jadi, catatan periode Juli harus ditingkatkan pada Agustus.

"Alhamdulillah Bulan Juli sudah terlewati walaupun masih banyak hal yang harus dievaluasi," kata Yoyok dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (1/8/2023).

