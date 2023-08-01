Bojan Hodak Tak Kunjung Terlihat, 3 Pemain Persib Bandung Absen Latihan Jelang Lawan Bali United

Bojan Hodak (kedua dari kiri) belum hadir di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tak kunjung terlihat di sesi latihan Maung Bandung –julukan Persib Bandung. Dalam sejumlah unggahan yang dibuat akun Instagram @persib maupun laman resmi Persib Bandung, tak terlihat keberadaan juru taktik asal Kroasia tersebut hingga Selasa (1/8/2023).

Padahal, sudah sepatutnya Bojan Hodak hadir di sesi latihan Maung Bandung, mengingat pada Kamis 3 Agustus 2023, Persib Bandung akan menjamu Bali United di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

(Bojan Hodak belum terlihat di sesi latihan Persib Bandung. (Foto: @persib)

Ketiadaan Bojan Hodak pun mengundang pertanyaan dari sejumlah Bobotoh. Mereka menanyakan keberadaan pelatih yang membawa Kuala Lumpur City FC juara Piala FA Malaysia 2021 tersebut.

“Coach bojan masih gamau di sorot kamera ya?,” tanya akun imam_2102_ di Instagram Persib Bandung.

“Coach Bojan sudah hadir kah?,” tulis akun @khrisnarofi.

Beredar kabar, Bojan Hodak belum memimpin skuad Persib Bandung karena Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) belum keluar. Terlepas dari itu, ada tiga pemain Persib Bandung yang absen di sesi latihan yang berlangsung Selasa (1/8/2023), yakni Reky Rahayu, Frets Butuan, dan Kakang Rudianto.