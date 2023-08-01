Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Kalahkan Persik Kediri, Persib Bandung Percaya Diri Tantang Bali United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:13 WIB
Usai Kalahkan Persik Kediri, Persib Bandung Percaya Diri Tantang Bali United
Persib Bandung bersiap hadapi Bali United (FOTO: Persib)
A
A
A

BANDUNGPersib Bandung menatap laga lanjutan Liga 1 2023-2024 lawan Bali United dengan percaya diri. Duel Persib Bandung vs Bali United sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Kamis (3/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Persib Bandung dalam kondisi percaya diri hadapi Bali United. Pasalnya Persib Bandung baru saja kalahkan Persik Kediri 2-1 pada laga terakhir.

Persib Bandung

Bek Persib, Daisuke Sato akui kemenangan atas Persik Kediri membawa angin segar kepada Maung Bandung. Pasalnya itu jadi kemenangan perdana Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

Pemain asal Filipina itu mengatakan, saat ini para pemain semakin lebih percaya diri. Sato pun berharap Persib bisa melanjutkan tren positifnya melawan Bali United.

“Setelah pertandingan melawan Persik, kami menjadi lebih siap, baik fisik maupun mental. Kemenangan di pertandingan itu membuat kami lebih percaya diri. Semoga dengan itu, kami juga bisa meraih kemenangan atas Bali,” ucap Sato, dilansir dari situs resmi Persib, Selasa (1/8/2023).

Meski begitu, Sato mengakui bahwa Bali United bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Pemain bernomor punggung 66 itu menceritakan betapa sulitnya Persib mencuri kemenangan melawan Serdadu Tridatu -julukan Bali United.

Halaman:
1 2
      
