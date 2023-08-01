Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih PSM Makassar Angkat Bicara soal Tudingan Kurang Beri Kesempatan ke Pemain Muda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:02 WIB
Pelatih PSM Makassar Angkat Bicara soal Tudingan Kurang Beri Kesempatan ke Pemain Muda
PSM Makassar kala berlaga. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

PELATIH PSM Makassar, Bernardo Tavares, angkat bicara soal tudingan kurang beri kesempatan pemain mudanya. Dia dengan tegas menepis kabar itu.

Ya, dua pemain muda PSM Makassar, yakni Muhammad Ardiansyah dan Sandy Ferizal, belum mendapat jam bermain pada Liga 1 2023-2024. Hal itu terus terjadi samapi Liga 1 2023-2024 menyetuh pekan ke-5 saat PSM ditahan imbang Bhayangkara FC dengan skor 0-0.

PSM Makassar

Terkait hal ini, Bernardo Tavares mengatakan sudah memberi kesempatan kepada pemain mudanya tampil di tim. Namun, kesempatan yang diberikan saat PSM Makassar melakoni laga playoff melawan Bali United, sebelum Liga 1 2023-2024 bergulir.

“Ardiansyah (Muhammad), Sandy (Ferizal) tidak bermain dan beberapa pemain di Makassar. Kalau Anda bilang dia (mereka) belum main, dia sudah main sebelumnya di dua pertandingan penting melawan Bali United," kata Bernardo Tavares, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (1/8/2023).

Bernardo Tavares mengatakan pemilihan 11 pemain yang akan tampil ditentukan setelah sesi latihan. Dia melihat kesiapan para pemain untuk turun laga pada Liga 1.

