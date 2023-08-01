Lupakan Musim Lalu yang Buruk, Manuel Locatelli Pastikan Juventus Siap Move On

TURIN - Juventus mengalami tahun yang amat buruk di musim 2022-2023. Kini, menurut penggawa Juventus, Manuel Locatelli, mereka pun siap melupakan kenangan buruk tersebut dan menatap Liga Italia 2023-2024 dengan harapan baru.

Sebagai pengingat, Juventus di musim 2022-2023 diterpa sanksi pengurangan poin hingga harus rela mengakhiri Liga Italia dengan berada di posisi ketujuh klasemen Liga Italia. Juventus dinilai telah melanggar aturan Financial Fair Play (FFP) hingga membuat tim berjuluk si Nyonya Tua tersebut dilarang tampil di kompetisi Eropa.

Larangan bermain di kompetisi Eropa yang dikeluarkan UEFA itu membuat Juventus pun gagal tampil di Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Lantas dengan berbagai hal buruk tersebut, bagaimana mental dan tekad para pemain Juventus?

Menariknya, para pemain Juventus tak mau mengingat hal-hal buruk itu. Menurut pemaparan Manuel Locatelli, timnya memang harus mengawali musim baru dengan semangat membara. Hal itu dengan bersiap diri dan melupakan apapun yang telah terjadi pada musim lalu.

"Yang paling penting adalah kembali memiliki antusiasme setelah tahun sulit yang kami alami," kata Manuel Locatelli dilansir dari Tuttomercato, Selasa (1/8/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan akan berusaha memberikan performa terbaik buat Juventus. Hal itu agar tinnya bangkit kembali meskipun diterpa banyak persoalan saat ini.