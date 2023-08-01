Tak Takut, Diego Simeone Justru Dukung Real Madrid Rekrut Kylian Mbappe

MADRID - Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone ikut bersuara terkait isu mengenai Kylian Mbappe yang bakal bergabung dengan rival terkuat timnya, yakni Real Madrid. Menurut Simeone, Madrid berpeluang besar mendatangkan Mbappe dan ia pun mendukung hal tersebut.

Pernyataan tersebut tentu sangat menarik, sebab Simeone seolah tidak takut jika Mbappe bermain di lini depan Madrid. Namun, ternyata alasan Simeone berkata seperti itu karena ia menilai kehadiran Mbappe akan berdampak baik untuk Liga Spanyol.

Simeone pun melihat Madrid sangat bisa membeli Mbappe dari klubnya, Paris Saint-Germain (PSG) di musim panas 2023 ini. Sebab ia tahu betul keuangan Madrid baik-baik saja dan bahkan bisa mengeluarkan dana yang besar untuk merekrut Mbappe.

Meski dikabarkan PSG mematok harga Mbappe tidak murah, yang mana diperkirakan butuh sekira 200 juta euro atau setara dengan Rp 3,3 triliun. Ia menilai Los Blancos -julukan Real Madrid-mampu dari segi keuangan terkait hal tersebut.

"Real tidak memiliki masalah keuangan, mereka mampu membelinya," kata Simeone dilansir dari Tuttomercato, Selasa (1/8/2023).

Pelatih berusia 53 tahun mengatakan Mbappe bisa datang musim ini ataupun musim akan datang ke Real Madrid. Dia pun menantikan timnya akan berhadapan pemain itu saat sudah membela Real Madrid.

"Saya yakin jika tidak tahun ini, itu yang (musim) berikutnya. Kami akan bermain melawan dia," katanya.