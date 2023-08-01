3 Pemain Manchester United yang Dirugikan dengan Kehadiran Sofyan Amrabat, Nomor 1 Scott McTominay!

3 pemain Manchester United yang dirugikan dengan kehadiran Sofyan Amrabat menarik dikulik. Sebab, Man United santer dikaitkan dengan Sofyan Amrabat pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Dikabarkan jurnalis sekaligus pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Manchester United tertarik mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina pada musim panas 2023 ini. Tetapi, kesepakatan ini bergantung kepergian beberapa gelandang Man United.

Tak ayal, kedatangan Sofyan Amrabat bisa merugikan sejumlah pemain di skuad Setan Merah –julukan Man United-saat ini. Siapa saja? Berikut 3 pemain Manchester United yang dirugikan dengan kehadiran Sofyan Amrabat.

3. Donny van de Beek





Salah satu pemain Manchester United yang dirugikan dengan kehadiran Sofyan Amrabat adalah Donny van de Beek. Sebelumnya, kedatangan Mason Mount dari Chelsea pun diyakini sudah akan memengaruhi waktu bermain Donny van de Beek pada musim 2023-2024.

Pasalnya, tanpa kehadiran Mount saja pada musim lalu, Van De Beek kesulitan tampil untuk Man United. Musim lalu, dia hanya tampil di tujuh laga Liga Inggris. Kini, jika Man United benar mendatangkan Ambarat, posisi Van De Beek tentunya akan semakin terancam.

2. Fred





Kemudian, ada nama Fred. Sejatinya, Fred masih jadi andalan Man United di sejumlah laga. Musim lalu, Fred mentas di 35 laga untuk Manchester United. Dia pun mencetak dua gol dan juga dua assist.

Namun, jika Amrabat datang, Fred diyakini akan turut merasakan kerugian. Diprediksi, waktu bermain Fred akan menurun.