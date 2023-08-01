Liverpool Disebut Tertarik Datangkan Kylian Mbappe, Begini Respons Mengejutkan Jurgen Klopp

LIVERPOOL disebut menjadi salah satu tim yang tertarik untuk mendatangkan megabintang Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe. Mendengar hal itu, pelatih The Reds, julukan Liverpool, Jurgen Klopp pun menampilkan respons mengejutkan.

Menurutnya, Liverpool tidak mungkin mendatangkan Mbappe ke Anfield karena keterbatasan dana. Dia pun tidak menanggapi rumor tersebut dengan serius dan justru tertawa saat mendengarnya.

"Kami menertawakan itu (rumor Mbappe). Menurut saya Mbappe adalah pemain yang sangat hebat, tetapi kondisi keuangan kami saat ini tidak cocok," ujar Klopp dilansir dari The Athletic, Senin (31/7/2023).

"Saya tidak ingin mengacaukan pemberitaan tersebut, tetapi sejauh yang saya tahu itu omong kosong. Mungkin seseorang di klub ini sedang menyiapkan sesuatu dan ingin mengejutkan kami!" kelakarnya.

Sejauh ini, Liverpool kehilangan beberapa pemainnya, seperti Jordan Henderson dan Roberto Firmino yang hengkang ke Liga Arab Saudi. The Reds juga mendatangkan beberapa pemain, seperti Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) dan ALexiss Mac Allister (Brighton).

Sebagaimana diketahui, masa depan Mbappe bersama PSG sedang berada di ujung tanduk setelah bintang Prancis itu enggan memperpanjang kontraknya. Adapun kontraknya akan habis musim depan yang artinya dia bisa pergi dari klubnya secara cuma-cuma pada bursa transfer musim panas tahun depan.