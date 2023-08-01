Bangga dengan Capaiannya, Rodri Mengaku Tonton Ulang Golnya di Final Liga Champions Ribuan Kali

GELANDANG Manchester City, Rodri, sukses menjadi pahlawan pada babak final Liga Champions 2022-2023 setelah menjadi pencetak gol semata wayang ke gawang Inter Milan. Bahkan, seakan belum bisa beralih dari laga itu, ia mengaku masih menonton cuplikan golnya hingga ribuan kali.

Laga kontra Inter Milan pada partai puncak kompetisi antarklub Eropa itu berlangsung sengit. Gol dari Rodri pada menit ke-68 menjadi penyelamat dan membawa Manchester City akhirnya meraih gelar treble pada akhir musim kemarin.

"Saya tahu sudah harus fokus ke musim baru nanti, tetapi terkadang saya menonton cuplikan (Final Liga Champions) dan tak bisa berhenti. Saya hanya bisa tersenyum atas apa yang mampu diraih kemarin," tutur Rodri dilansir dari Mirror, Senin (31/7/2023).

"Itu adalah momen spesial bagi saya. Saya sudah menonton gol itu sekitar lima ribu kali, dengan komentator dari berbagai negara," tambahnya.

BACA JUGA:

Momen tersebut menjadi spesial untuknya karena dirinya menempati posisi gelandang dengan tugas utamanya bukan untuk mencetak gol. Oleh karena itu, kesempatan yang jarang terjadi itu membuatnya sangat bangga.

"Menurut saya, itu sangat spesial. Inilah hal-hal yang membuat para pesepakbola senang," jelas Rodri.