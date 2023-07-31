Seleksi Timnas Indonesia U-17 Berakhir, Zainudin Amali Senang Pesepakbola Muda Dapat Kesempatan untuk Unjuk Gigi

MAKASSSAR - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali merasa senang dengan adanya seleksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 di berbagai kota di Indonesia. Sebab menurutnya hal itu bisa menjadi kesempatan bagi pemain muda Tanah Air untuk unjuk gigi.

Tentunya jika lolos seleksi, maka para pemain tersebut bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia U-17 2023. Jadi, Zainudin Amali amat senang dengan adanya penyeleksian tersebut.

Apalagi Amali menjamin bahwa seleksi tersebut berjalan transparan dan tidak ada 'main belakang'. Artinya, tidak ada pemain titipan dalam proses seleksi tersebut.

"Ini adalah kesempatan untuk semua anak-anak muda. Jadi, tidak ada ini, harus ini, titipannya ini, dan sebagainya," tegas Amali dikutip dari laman resmi PSSI, Senin (31/7/2023).

"Kita objektif, kita membangun sepak bola ini dengan sungguh-sungguh dan dengan sadar," tambahnya.

Setelah berkeliling Indonesia, seleksi pemain timnas muda itu pun berakhir di lapangan BC (Bosowa Sport Center), Makassar, Minggu 30 Juli 2023. Tercatat sebanyak 225 pemain muda dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, Semarang, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua, ikut bersaing memperebutkan tempat.