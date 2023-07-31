6 Pemain yang Pernah Bergelar The Next Cristiano Ronaldo dan Nasibnya Sekarang, Nomor 1 Setim dengan CR7 di Timnas Portugal

6 Pemain yang Pernah Bergelar The Next Cristiano Ronaldo dan Nasibnya Sekarang. (Foto: Instagram/portugal)

TERDAPAT 6 pemain yang pernah bergelar the next Cristiano Ronaldo dan nasib sekarang kira-kira bagaimana? Ya, pertanyaan itu mungkin saja sempat terlintas di benak para pencinta sepakbola karena banyak talenta hebat yang disebut mirip Cristiano Ronaldo, tapi sejauh ini nyatanya tidak ada yang benar-benar pernah berhasil menyamai atau setidaknya mendekati level CR7.

Ronaldo tak dapat dipungkiri adalah salah satu pesepakbola terhebat di dunia. Ia dapat sukses berkat kerja kerja luar biasa yang tentu sulit disamai oleh para pemain lain.

Akan tetapi, sempat ada pesepakbola yang disebut-sebut the next Cristiano Ronaldo karena adanya kemiripan dengan pemain Al Nassr tersebut. Lantas siapa saja mereka dan bagaimana nasib mereka saat ini?

Berikut 6 Pemain yang Pernah Bergelar The Next Cristiano Ronaldo dan Nasibnya Sekarang:

6. Goncalo Guedes





Goncalo Guedes disebut The Next Cristiano Ronaldo sejak usianya masih 18 tahun. Kala itu ia masih bermain untuk Benfica.

Sama-sama bermain sebagai winger dan juga berasal dari Portugal, maka tidak heran jika menyebut Guedes memiliki kemiripan dengan Ronaldo.

Guedes pada akhirnya keluar dari Liga Portugal dan bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada 2017 lalu. Namun, setelahnya ia justru pindah ke Valencia lalu kini ia mantap bersama Wolverhampton Wanderers. Kini usia Guedes 26 tahun.

5. Luis Nani





Sama seperti Guedes, Luis Nani disebut The Next Ronaldo karena berasal dari Portugal dan bermain sebagai winger. Apalagi Nani pun pernah satu tim dengan Ronaldo di Manchester United.

Kala itu, pelatih Man United, Sir Alex Ferguson dikabarkan sengaja merekrut Nani dari Sporting Lisbon untuk pengganti Ronaldo yang kemungkinan pindah tim. Kendati demikian, Nani nyatanya tak senang disebut The Next Ronaldo.

Sebab bagi Nani, dirinya memiliki gaya bermain yang berbeda dengan CR7. Kini ia pun bermain untuk Adana Demirspor di kasta tertinggi Liga Turki.